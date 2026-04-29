Kosovo laukia nauji rinkimai, nes įstatymų leidėjams nepavyko išrinkti prezidento

Parlamentas sostinėje Prištinoje antradienį keturis kartus bandė paskirti prezidentės Vjosos Osmani, kurios kadencija baigėsi balandžio 4 d., įpėdinį. Šie bandymai buvo nesėkmingi, nes 120 vietų parlamentas iki termino pabaigos naktį nesurinko reikiamo 80 narių kvorumo, pranešė naujienų portalas koha.net.
Nauji rinkimai turi būti surengti per 45 dienas.
Ministro pirmininko Albino Kurti kairioji partija „Vetevendosje“ (liet. Apsisprendimas) turi absoliučią daugumą kadenciją baigiančiame parlamente.
Kosove nugriaudėjęs sprogimas apgadino svarbų vandens kanalą: kaltinimai Serbijai už teroristinį išpuolį
Tačiau prezidento rinkimų kvorumui reikalinga dviejų trečdalių parlamentarų dauguma, todėl opozicinės partijos gali blokuoti balsavimą. Ši taisyklė paprastai priverčia šios Balkanų šalies vyriausybes siūlyti kandidatus, priimtinus bent daliai opozicijos.
A. Kurti vyriausybė ir opozicinės partijos apkaltino viena kitą nenoru derėtis ir ieškoti kompromisų.
„Vetevendosje“ antradienį pateikė dviejų moterų kandidatūras – tai žmogaus teisių aktyvistė Feride Rushiti, kuri kovojo už civilius gyventojus, nukentėjusius per 1998–1999 m. Kosovo karą, ir švietimo politikos ekspertė Hatixhe Hoxha, kuri 2001–2007 m. buvo parlamento narė ir atstovavo dabar opozicijoje esančiai Kosovo demokratų partijai (PDK).
Susiję straipsniai
Tačiau opozicijos įstatymų leidėjai skundėsi, kad jie nebuvo įtraukti į jokias derybas ir vietoj to jiems buvo pateiktas jau įvykęs faktas.