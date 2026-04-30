EP nariai ragina įšaldyti ES lėšas Slovakijai: baiminasi naujo V. Orbano

Trečiadienį Europos Parlamentas (EP) pritarė rezoliucijai, kurioje Europos Komisija (EK) raginama pradėti oficialią procedūrą, pagal kurią galėtų būti sustabdytas milijardus eurų siekiantis finansavimas Slovakijai. Šią rezoliuciją palaikė 418 EP narių, prieš ją balsavo 207, o 15 – susilaikė.
„Turime užtikrinti, kad R. Fico netaptų naujuoju V. Orbanu – juk jis pats sako, kad nori juo tapti“, – pareiškė pasiūlymą pateikęs Vokietijos žaliųjų partijos EP narys Danielis Freundas, turėdamas omenyje po triuškinamo pralaimėjimo šalies parlamento rinkimuose pareigas paliekantį Vengrijos ministrą pirmininką.
Pagal šį sąlygų mechanizmą – nerimaujant dėl grėsmės teismų nepriklausomybei, bendriems teisinės valstybės principams ir korupcijos – ES lėšų skyrimas iki šiol buvo sustabdytas Vengrijai, kuriai vadovavo V. Orbanas, ir Lenkijai, kurią anksčiau valdė partija „Teisė ir teisingumas“ (PiS).
Pastarojo balsavimo rezultatai atspindi augantį europarlamentarų susirūpinimą dėl padėties Slovakijoje: EP nariai pabrėžė, kad ten buvo panaikintos svarbios kovos su korupcija institucijos, įskaitant Nacionalinę kriminalinę agentūrą (NAKA) ir Specialiąją prokuratūrą.
Tačiau EP balsavimas yra neįpareigojantis. Tai reiškia, kad EK spręs, ką daryti toliau. Ji gali nuspręsti nesiimti jokių veiksmų, arba oficialiai įspėti Slovakiją ir paprašyti, kad ji išspręstų šias problemas.
Jeigu Slovakija tam paprieštarautų, EK galėtų pasiūlyti įšaldyti ES lėšas, tačiau toks sprendimas vis tiek turėtų būti patvirtintas daugumos ES valstybių narių.
EuroposEuropos Parlamentas (EP)Europos Komisija (EK)
Rodyti daugiau žymių