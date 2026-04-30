Incidentas netoli Paryžiaus: į Senos upę įkrito autobusas

2026 m. balandžio 30 d. 15:37
Ketvirtadienį iš Senos upės netoli Paryžiaus buvo ištraukti keturi žmonės, kai autobusas, kurį vairavo vairuotojas mokinys, susidūrė su stovinčiu automobiliu ir įkrito į vandenį, pranešė pareigūnai.
Autobusas važiavo per Žuvisi prie Oržo miestelį į pietryčius nuo Prancūzijos sostinės, kai nuriedėjo nuo kelio ir įkrito į Seną „šiuo metu neaiškiomis aplinkybėmis“, sakė prokurorai.
„Autobuse buvo vairuotojas ir dar trys žmonės“, – pridūrė prokurorai. „Jie visi išgelbėti“, – sakė jie ir pridūrė, kad policija pradėjo tyrimą.
Pareigūnai nepateikė išsamios informacijos apie išgelbėtų žmonių būklę.
Autobusas buvo visiškai paniręs po vandeniu netoli tilto, o stovėjęs automobilis, į kurį atsitrenkė transporto priemonė, taip pat atsidūrė upėje, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistas.
Gelbėjimo darbams buvo pasitelkti keli gelbėjimo kateriai, dronas ir sraigtasparniai. „Šiuo metu aukų skaičius tikslinamas“, – sakoma prefektūros pareiškime ir priduriama, kad mobilizuota daug gelbėjimo išteklių.“
Vietos įstatymų leidėja Claire Lejeune teigė, kad autobusą vairavo mokomas stažuotojas.
