Karalius Karolis III su karaliene Camilla aplankė Rugsėjo 11-osios memorialą Niujorke

„Pagerbiame atminimą tų, kurie 2001 m. rugsėjo 11 d. taip tragiškai prarado gyvybes“, – rašė karalius ir pabrėžė savo „išliekantį solidarumą su Amerikos žmonėmis dėl didelės netekties“.
Išvakarėse savo kalboje JAV Kongrese Vašingtone Karolis III, turėdamas omenyje Rugsėjo 11-osios išpuolius, sakė: „Šis žiaurumas buvo lemtingas momentas Amerikai“, kurio „skausmas ir šokas buvo juntamas visame pasaulyje“.
Jis pridūrė: „Buvome tada jūsų pusėje. Ir esame jūsų pusėje šiandien, iškilmingai prisimindami dieną, kuri niekada neturi būti pamiršta.“
Po apsilankymo memoriale karališkoji pora susitiko su Rugsėjo 11-osios išpuolių aukų artimaisiais ir gelbėtojais. Trumpam prisijungė ir naujasis Niujorko meras Zohranas Mamdani.
Karalius Karolis III ir karalienė Camilla pirmadienį atvyko į JAV su keturių dienų valstybiniu vizitu. Antradienį jiems buvo suengtas priėmimas Baltuosiuose rūmuose.
JAVNiujorkasKaralius Karolis III
Rodyti daugiau žymių