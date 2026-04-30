Karalius Karolis III su karaliene Camilla aplankė Rugsėjo 11-osios memorialą Niujorke

2026 m. balandžio 30 d. 10:56
Trečiąją savo valstybinio vizito Jungtinėse Valstijose dieną britų karalius Karolis III Niujorke aplankė memorialą, skirtą beveik 3 tūkst. 2001 m. Rugsėjo 11-osios išpuolių aukų. Kartu su karaliene Camilla ir buvusiu Niujorko meru Michaeliu Bloombergu jis čia trečiadienį padėjo baltų rožių puokštę ir ranka rašytą raštelį.
„Pagerbiame atminimą tų, kurie 2001 m. rugsėjo 11 d. taip tragiškai prarado gyvybes“, – rašė karalius ir pabrėžė savo „išliekantį solidarumą su Amerikos žmonėmis dėl didelės netekties“.
Išvakarėse savo kalboje JAV Kongrese Vašingtone Karolis III, turėdamas omenyje Rugsėjo 11-osios išpuolius, sakė: „Šis žiaurumas buvo lemtingas momentas Amerikai“, kurio „skausmas ir šokas buvo juntamas visame pasaulyje“.
Jis pridūrė: „Buvome tada jūsų pusėje. Ir esame jūsų pusėje šiandien, iškilmingai prisimindami dieną, kuri niekada neturi būti pamiršta.“
Susiję straipsniai
Šiaurės Londone – išpuolis prieš žydus

Šiaurės Londone – išpuolis prieš žydus

Kosovo laukia nauji rinkimai, nes įstatymų leidėjams nepavyko išrinkti prezidento

Kosovo laukia nauji rinkimai, nes įstatymų leidėjams nepavyko išrinkti prezidento

Po kritikos – D. Trumpo kaltinimai F. Merzui: jau rengia keršto planą

Po kritikos – D. Trumpo kaltinimai F. Merzui: jau rengia keršto planą

Po apsilankymo memoriale karališkoji pora susitiko su Rugsėjo 11-osios išpuolių aukų artimaisiais ir gelbėtojais. Trumpam prisijungė ir naujasis Niujorko meras Zohranas Mamdani.
Karalius Karolis III ir karalienė Camilla pirmadienį atvyko į JAV su keturių dienų valstybiniu vizitu. Antradienį jiems buvo suengtas priėmimas Baltuosiuose rūmuose.
