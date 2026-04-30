Po ginčo su D. Trumpu – F. Merzo žinia

„Šiais ypač neramiais laikais vadovaujamės aiškiu kompasu“, – sakė F. Merzas, lankydamasis kariuomenės poligone šiaurės Vokietijoje.
„Šis kompasas ir toliau orientuotas į vieningą NATO ir patikimą transatlantinę partnerystę“, – sakė kancleris.
F. Merzas tiesiogiai neatsakė į trečiadienį D. Trumpo išsakytą grasinimą perkelti dalį dešimčių tūkstančių Vokietijoje dislokuotų JAV karių. Tačiau jis teigė, kad Berlynas „palaiko glaudžius ir pasitikėjimu grįstus ryšius su savo partneriais, įskaitant ir ypač Vašingtone“, dėl karo Artimuosiuose Rytuose padarinių.
F. Merzas prakalbo apie santykius su D. Trumpu, tačiau yra vienas „bet“
„Mes tai darome vadovaudamiesi mūsų bendrais transatlantiniais interesais (...) abipuse pagarba ir sąžiningai pasidalydami našta“, – pridūrė jis.
„Ši transatlantinė partnerystė ypač artima mūsų širdžiai – tiek mums visiems, tiek man asmeniškai, kaip žinote“, – pabrėžė F. Merzas.
D. Trumpas nukreipė savo pyktį į Vokietijos kanclerį, kai šis anksčiau šią savaitę pareiškė, kad Iranas pažemino Vašingtoną prie derybų stalo. Antradienį D. Trumpas pareiškė, kad F. Merzas mano, jog priimtina, kad Iranas turėtų branduolinius ginklus, bet „jis nežino, apie ką kalba!“.
Trečiadienį savo platformoje „Truth Social“ paskelbtame įraše D. Trumpas pareiškė, kad Jungtinės Amerikos Valstijos svarsto galimybę sumažinti savo karių skaičių Vokietijoje.
