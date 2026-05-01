Dramatiškas incidentas JAV: 900 metrų aukštyje lėktuvas susidūrė su dronu

„United Flight 1980 pranešė apie galimą susidūrimą su dronu prieš pat atvykimą į San Diegą. Lėktuvas saugiai nusileido, o keleiviai įprastai išlipo prie vartų. Mūsų techninės priežiūros komanda po išsamios apžiūros nenustatė jokių pažeidimų“, – teigiama bendrovės pareiškime.
Orlaivis, kuris trečiadienio rytą pakilo iš San Fransisko, gabeno 48 keleivius ir 6 įgulos narius. Užfiksuotame pokalbyje tarp įgulos ir skrydžių vadovų įgula pranešė apie susidūrimą ir pažymėjo, kad dronas buvo labai mažas.
„Jis buvo toks mažas, kad negalėjau tiksliai įžiūrėti. Jis buvo raudonas. Blizgantis. Negalėjau suprasti, kas tai“, – sakė vienas „United Airlines“ įgulos narys, remiantis socialinių tinklų paskyros „theATCapp“ paviešintu garso įrašu.
Federalinės aviacijos administracijos atstovas Chrisas Mullooly NBC 7 teigė, kad agentūra tiria šį incidentą. Dronus draudžiama skraidinti virš oro uostų ar net jų prieigose.
Pagal FAA taisykles, be specialaus leidimo draudžiama naudoti dronus aukščiau nei 120 metrų, o šiuo atveju susidūrimas įvyko maždaug 900 metrų aukštyje. Taip pat jie negali būti skraidinami jokioje ribotoje oro erdvėje, į kurią patenka ir oro uostai.
Kovo mėnesį Šarlotėje iš vyro buvo konfiskuotas dronas, kai jis, kaip įtariama, skrido per arti Charlotte Douglas oro uosto apžvalgos zonos. Pasak WSOC, pilotas valdė droną norėdamas nufilmuoti medžiagą kliento socialinių tinklų įrašui.
Apie drono buvimą buvo informuoti federaliniai maršalai, kurie jį susekė iki operatoriaus ir konfiskavo įrenginį. Nustatyta, kad dronas ore buvo 7 minutes ir skrido 10–30 metrų aukštyje tuo metu, kai oro uosto kilimo ir tūpimo takai buvo naudojami.
Teisėsaugos duomenimis, operatorius neturėjo leidimo skraidyti ribotoje oro erdvėje.
Parengta pagal „Independent“ inf.