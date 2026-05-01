Šių metų Nobelio taikos premijai gauti pasiūlyta beveik 300 kandidatų

Kas pasiūlyti kandidatais, nenurodoma. Remiantis statutu, nominuotųjų pavardės 50 metų laikomos paslaptyje.
Tačiau tie, kurie turi teisę siūlyti kandidatus, be kita ko, ankstesni laureatai, parlamentarai ir ministrai, gali viešai kalbėti apie savo rekomenduotas asmenybes. Remiantis šiais duomenimis, tarp nominuotųjų šiais metais yra Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Švedijos aktyvistė Greta Thunberg, taip pat Tarptautinis Baudžiamasis Teismas (TBT).
Be to, keli turintieji teisę nominuoti, vėl minėjo JAV prezidentą Donaldą Trumpą. Norvegijos Nobelio komiteto sekretorius Kristianas Bergas Harpvikenas nenorėjo atsakyti į klausimą, ar D. Trumpas yra sąraše. Tačiau tai tikėtina, nes Kambodžos, Izraelio ir Pakistano lyderiai pareiškė pasiūlę jį kandidatu.
D. Trumpas jau pernai pareiškė esąs nusipelnęs premijos ir tvirtino užbaigęs aštuonis karus. Tačiau apdovanota buvo Venesuelos opozicijos lyderė Maria Corina Machado, kuri savo medalį sausį perdavė D. Trumpui. Komitetas tada pabrėžė, kad apdovanojimas neatsiejamas nuo laureatės.
Nominantus buvo galima siūlyti iki sausio 31 d. Tačiau Nobelio komiteto nariai galėjo teikti tolesnius pasiūlymus per pirmąjį savo posėdį vasario 26 d., pasibaigus terminui.
Pasiūlymų skaičius lieka aukštas, pareiškė institutas.
„Pasaulyje, kuriame daugėja konfliktų, netrūksta kandidatų, kurių veiksmai rodo geresnės ateities link“, – teigiama pranešime. Vis dėlto 2016 metų rekordas nebuvo pasiektas. Tada buvo suskaičiuoti 376 nominuotieji.
Nobelio taikos premijos laureatas paaiškės spalio 9 d. Nobelio komitetą sudaro penki nariai.