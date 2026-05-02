PasaulisĮvykiai

Airijoje pradingo lietuvė: paauglė paskutinį kartą matyta lipanti į autobusą

2026 m. gegužės 2 d. 15:18
Lrytas.lt
Airijoje ieškoma pradingusios lietuvės. Dingusi 15-os metų Eglė Tekutytė paskutinį kartą pastebta ketvirtadienį.
Daugiau nuotraukų (3)
Portalas „Airija.info“ skelbia, kad E. Tekutytė gyvena Cavano grafystėje esančiame Kingscourt mieste.
Paskutinį kartą mergaitė matyta Meatho grafystėje esančiame Navano mieste. Ji balandžio 30 d. apie 11 val. įlipo į autobusą.
Airijos pareigūnai taip pat paviešino paskutinę E. Tekutytės nuotrauką. Joje mergaitė matoma su baltais sportbačiais, „Nike“ primenančia kuprine ir juoda striuke.
„Šeimos nariai ir Garda (Airijos policija – red. past.) prašo pagalbos pranešti, jei pastebėjote Eglę“, – skelbia portalas „Airija.info“.
Taip pat skelbiama, kad tik pradėję paiešką airių pareigūnai padarė klaidą rašydami mergaitės pavardę.
LietuvaAirijalietuvė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.