Airijoje pradingo lietuvė: paauglė paskutinį kartą matyta lipanti į autobusą

Portalas „Airija.info“ skelbia, kad E. Tekutytė gyvena Cavano grafystėje esančiame Kingscourt mieste.
Paskutinį kartą mergaitė matyta Meatho grafystėje esančiame Navano mieste. Ji balandžio 30 d. apie 11 val. įlipo į autobusą.
Airijos pareigūnai taip pat paviešino paskutinę E. Tekutytės nuotrauką. Joje mergaitė matoma su baltais sportbačiais, „Nike“ primenančia kuprine ir juoda striuke.
„Šeimos nariai ir Garda (Airijos policija – red. past.) prašo pagalbos pranešti, jei pastebėjote Eglę“, – skelbia portalas „Airija.info“.
Taip pat skelbiama, kad tik pradėję paiešką airių pareigūnai padarė klaidą rašydami mergaitės pavardę.