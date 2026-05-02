D. Tuskas pasiuntė neraminantį signalą: didžiausia grėsmė – NATO susiskaldymas

„Didžiausia grėsmė transatlantinei bendruomenei yra ne jos priešai iš išorės, bet besitęsiantis mūsų Aljanso susiskaldymas. Visi turime daryti viską, ką reikia, kad pakeistume šią pražūtingą tendenciją“, – šeštadienį socialinėje platformoje „X“ savo mintis dėstė Lenkijos premjeras.
Lenkijos vyriausybės vadovas apie šią problemą prakalbo po to, kai penktadienį Pentagonas paskelbė, kad amerikiečių karių skaičius Vokietijoje bus sumažintas 5 tūkstančiais per artimiausius metus.
NATO atstovė spaudai Allison Hart šeštadienį pareiškė, kad Aljansas aiškinasi situaciją su JAV, siekdamas suprasti Vašingtono sprendimo mažinti amerikiečių karių skaičių Vokietijoje esmę.
Apie JAV ketinimus sumažinti pajėgas Vokietijoje buvo paskelbta po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas įsižeidė dėl Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo pareiškimų, kad Iranas pažemino Vašingtoną per derybas dėl taikos Artimuosiuose Rytuose.
„Vokietijos kancleris turėtų skirti daugiau laiko Rusijos ir Ukrainos karo užbaigimui (kur jis buvo visiškai neveiksmingas!) ir savo palaužtos šalies sutvarkymui, ypač imigracijos ir energetikos srityse“, – savo platformoje „Truth Social“ teigė D. Trumpas.
D. Trumpas taip pat grasina iki 25 proc. padidinti JAV importo muitus iš ES įvežamiems automobiliams ir sunkvežimiams.
Manoma, kad Vokietiją greičiausiai smarkiai paveiktų didelis muitas automobiliams ir jų dalims, nes ji yra atsakinga už nemažą ES automobilių eksporto dalį.
