JAV iš Vokietijos išves 5 tūkst. karių

Pentagono atstovas naujienų agentūrai dpa patvirtino, kad šis karių išvedimas turėtų būti baigtas per artimiausius 6–12 mėnesių.
Pentagono teigimu, šis sprendimas „priimtas atlikus išsamų Gynybos departamento pajėgų dislokavimo Europoje vertinimą ir atsižvelgiant į regiono poreikius bei situaciją vietoje“.
Apie tai paskelbta po to, kai Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pareiškė, kad D. Trumpo administraciją karą prieš Iraną pradėjo akivaizdžiai neturėdama visiškai jokios strategijos, o Teheranas pažemino Jungtines Valstijas.
Kas lauktų, jei JAV karių neliktų Vokietijoje: atsakė, ar tai gali paliesti ir Lietuvą
Toks pasisakymas sukėlė D. Trumpo įtūžį. JAV prezidentas užsipuolė F. Merzą ir pareiškė, kad Vokietijos kancleris nežino ką kalba ir turėtų daugiau laiko skirti Rusijos karo prieš Ukrainą užbaigimui.
D. Trumpas taip pat pareiškė, kad jo administracija „nagrinėja ir svarsto galimybę sumažinti karių skaičių Vokietijoje“.
ELTA primena, kad D. Trumpas buvo pagrasinęs sumažinti Vokietijoje dislokuotų JAV karių skaičių dar per pirmąją savo kadenciją, trukusią nuo 2017 iki 2021 m.
Remiantis JAV kariuomenės balandžio vidurio duomenimis, šiuo metu Europoje dislokuota apie 86 tūkst. JAV karių, iš kurių apie 39 tūkst. yra Vokietijoje. Vykstant karių rotacijai ir pratyboms bei dėl kitokių priežasčių šis skaičius nuolat kinta.
Dešimtmečius Europoje veikia dešimtys didelių JAV karinių bazių, kurios turi milžinišką reikšmę JAV operacijoms visame pasaulyje, įskaitant Artimuosius Rytus. Čia dislokuotos karinės pajėgos, ginklai, laivai ir orlaiviai, iš šių bazių valdomi dronai, jose gydomi sužeisti kariai.
Vokietijoje veikia JAV Europos vadavietė (EUCOM) Štutgarte ir Ramšteino oro bazė vakariniame Reino krašte-Pfalce, kur yra ir JAV oro pajėgų centras. JAV taip pat turi svarbių bazių Italijoje ir Jungtinėje Karalystėje.
2025 m. pabaigoje JAV Kongresas priėmė saugumo mechanizmą, pagal kurį Europos vadavietės atsakomybės zonoje nuolat dislokuotų pajėgų skaičius ilgiau nei 45 dienas negali būti mažesnis nei 76 tūkst. karių. Po to, norint toliau mažinti pajėgų skaičių, reikėtų įvykdyti tam tikrus atskaitomybės reikalavimus.
