JK gali uždrausti kai kurias propalestinietiškas eitynes

Leiboristų partijos lyderis K. Starmeris yra spaudžiamas imtis veiksmų po serijos antisemitiškų išpuolių. Šią savaitę du vyrai buvo subadyti Londono Golders Gryno rajone, kur gyvena gausi žydų bendruomenė.
Dėl šio išpuolio buvo suimtas Somalyje gimęs 45 metų JK pilietis, kuris penktadienį buvo atvesdintas į teismą dėl pasikėsinimo nužudyti. Anot policijos, sužeistųjų būklė yra stabili.
Išpuolio vietoje apsilankiusį K. Starmerį vietiniai gyventojai pasitiko švilpimu ir kaltino jį nieko nesiimant, kad juos apsaugotų. Jie taip pat pasmerkė propalestiniečių aktyvistus, kurie šalies miestuose rengia eitynes po to, kai 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ islamistai įsiveržė į Izraelį ir prasidėjo karas Gazos Ruože.
Sidnėjuje – masiniai protestai ir susirėmimai su policija: tokius veiksmus iššaukė politiko apsilankymas
Ministras pirmininkas teigia iš daugelio žydų išgirdęs, kad dėl besikartojančių protestų jie jaučiasi nesaugiai. K. Starmeris yra buvęs teisininkas žmogaus teisių srityje ir vyriausiasis prokuroras, o jo žmona yra žydų kilmės.
„Aš labai pasisakau už žodžio laisvę, už taikius protestus. Tačiau kai pasigirsta šūkiai „už pasaulinę intifadą“, tai visiškai peržengia ribas. Akivaizdu, kad šiuo atžvelgiu reikėtų imtis griežtesnių veiksmų“, – sakė jis BBC televizijai.
Intifada minima kalbant apie palestiniečių sukilimus prieš Izraelį 1987–1993 m. ir XXI a. pirmojo dešimtmečio pradžioje.
K. Starmeris teigia, kad reikia griežčiau kontroliuoti eitynių metu pasigirstančius šūkius, o kai kuriais atvejais protestai iš viso turėtų būti stabdomi.
Anot jo, su policija diskutuojama, kokių veiksmų reiktų imtis.
Praėjusių metų gruodį policija Londone ir Mančesteryje žadėjo suimti visus žmones, kurie skanduos „už pasaulinę intifadą“.
Pasak K. Starmerio, Jungtinės Karalystės žydų bendruomenė šią skanduotę vertina kaip itin pavojingą.
Ketvirtadienį JK padidino saugumo pavojaus lygį iki „didelio“, o už jį yra tik dar aukštesnis pavojaus lygis. Tai padaryta iš dalies dėl išpuolio Golders Gryno rajone ir dėl islamistinio ekstremizmo bei kraštutinių dešiniųjų keliamos grėsmės.