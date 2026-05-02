Popiežius vyskupu Jungtinėse Valstijose paskyrė buvusį pabėgėlį

Evelio Menjivaras-Ayala iš Salvadoro 1990 metais buvo nelegaliai pergabentas per JAV sieną.
Leonas XIV, pirmasis Romos Katalikų Bažnyčios vadovas iš JAV, paskyrė 55 metų dvasininką Vilingo-Čarlstono vyskupu Vakarų Virdžinijos valstijoje, šeštadienį pranešė Vatikanas.
Šis paskyrimas daugelio taip pat vertinamas kaip nepritarimo ženklas JAV prezidento Donaldo Trumpo migracijos politikai.
Nuo tada, kai D. Trumpas praėjusių metų pradžioje sugrįžo į Baltuosius rūmus, JAV administracija laikosi itin griežtos linijos migrantų atžvilgiu, iš kurių daugelis atvyksta iš Centrinės ir Pietų Amerikos.
Dabartinis popiežius, kuris pats daugelį metų dirbo misionieriumi ir vyskupu Peru, dar būdamas kardinolu griežtai kritikavo tokią politiką. Ir dabar jis už humanišką požiūrį į pabėgėlius.
Per Meksiką į JAV – automobilio bagažinėje
Savo ruožtu D. Trumpas praėjusį mėnesį ne kartą – kartais ir griežtu tonu – ragino Leoną XIV nesikišti į politiką. Tuo pat metu jis teigė, kad popiežiumi Leonas XIV paskirtas tik dėl to, kad jis pats išrinktas prezidentu.
Be to, D. Trumpas internete paskelbė dirbtinio intelekto sukurtą vaizdą, kuriame pavaizduotas kaip Jėzus. Sulaukęs daug kritikos, įskaitant ir iš savo aplinkos, vėliau šį vaizdą pašalino.
Naujasis vyskupas E. Menjivaras-Ayala į JAV atvyko nelegaliai būdamas 20 metų – pasislėpęs automobilio bagažinėje, kirtęs Meksikos ir JAV sieną. Tuo metu jo gimtinėje vyko kruvinas pilietinis karas.
Pastaraisiais metais jis ėjo vyskupo augziliaro pareigas JAV sostinėje Vašingtone. Katalikų Bažnyčia visame pasaulyje turi apie 1,4 mlrd. tikinčiųjų.