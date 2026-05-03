JAV – sąmyšis dėl D. Trumpo sprendimo: kritikuoja net savi

„Esame labai susirūpinę dėl sprendimo išvesti JAV brigadą iš Vokietijos“, – šeštadienį paskelbtame bendrame pareiškime teigė senatorius Rogeris Wickeris ir Atstovų rūmų narys Mike'as Rogersas.
M. Rogersas pirmininkauja Atstovų rūmų ginkluotųjų pajėgų komitetui, o R. Wickeris – Senato ginkluotųjų pajėgų komitetui.
Savo pareiškime įstatymų leidėjai atkreipė dėmesį, kad Vokietija atsakė į JAV prezidento Donaldo Trumpo reikalavimus žymiai padidindama gynybos išlaidas. Jie taip pat pabrėžė Berlyno bendradarbiavimą kare su Iranu, įskaitant suteiktą leidimą vykdyti skrydžius virš Vokietijos teritorijos.
JAV gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas šią savaitę nurodė iš Vokietijos bazių išvesti apie 5 tūkst. JAV karių. Gynybos departamento atstovas spaudai teigė, kad karių išvedimas turi būti užbaigtas per artimiausius 12 mėn., tačiau detalės kol kas lieka neaiškios.
Šis sprendimas priimtas po viešo D. Trumpo ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo apsižodžiavimo anksčiau šią savaitę.
F. Merzas pareiškė, kad Irano vyriausybė derybose pažemino JAV, o tai stipriai supykdė D. Trumpą.
Nors sąjungininkės NATO aljanse didina gynybos išlaidas, šios kol kas nevirto patikimu atgrasymo mechanizmu, pabrėžė M. Rogersas ir S. Wickeris. Kol taip neatsitiko, Jungtinės Valstijos, įstatymų leidėjų teigimu, turėtų išlaikyti tvirtą kariuomenės buvimą sausumoje.
Pirmalaikis karių skaičiaus mažinimas, jų teigimu, kelia pavojų „susilpninti atgrasymą ir nusiųsti netinkamą signalą Vladimirui Putinui“.
„Užuot visiškai išvedus pajėgas iš žemyno, Amerikos interesus labiau atitiktų išlaikyti stiprų atgrasymo veiksnį Europoje, perkeliant šiuos 5 tūkst. JAV karių į rytus“, – pasiūlė įstatymų leidėjai.
Abu Kongreso nariai taip pat minėjo, kad Pentagonas, priešingai nei planuota, nesiųs bataliono į Vokietiją dislokuoti ilgojo nuotolio ginklų.
Iki šiol JAV prezidento administracija šiuo klausimu nėra pateikusi jokio oficialaus pareiškimo. D. Trumpo pirmtakas Joe Bidenas 2024 m. NATO viršūnių susitikime buvo pažadėjęs Vokietijoje dislokuoti vidutinio nuotolio ginklus su įprastinėmis kovinėmis galvutėmis.
D. Trumpas šeštadienį Floridoje žurnalistams sakė, kad iš Vokietijos bus išvedama daugiau nei anksčiau skelbti 5 tūkst. karių.
„Mes ketiname smarkiai sumažinti skaičių. Ir mes jį sumažinsime gerokai daugiau nei 5 tūkstančiais“, – kalbėjo JAV prezidentas.
Europoje ištisus dešimtmečius veikia dešimtys didelių JAV karinių bazių, kurios yra labai svarbios JAV operacijoms visame pasaulyje, įskaitant Artimuosius Rytus. Vokietijoje įsikūrusi JAV Europos vadavietė Štutgarte ir Ramšteino oro bazė vakarų Reino krašte-Pfalce, kuri yra JAV oro pajėgų centras.
JAV kariuomenės balandžio mėn. duomenimis, šiuo metu Europoje dislokuota apie 86 tūkst. JAV karių, iš jų apie 39 tūkst. Vokietijoje. Šis skaičius nuolat kinta – iš dalies dėl periodinių rotacijų ir karinių pratybų.
