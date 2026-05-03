Konstitucijos dienos proga K. Nawrockis įsteigė tarybą naujai konstitucijai parengti

2026 m. gegužės 3 d. 16:16
Gegužės 3-iosios Konstitucijos dienos šventės metu Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis įsteigė tarybą, kuri iki jo kadencijos pabaigos turės parengti galutinį šalies naujojo pagrindinio įstatymo projektą. Ministro pirmininko Donaldo Tusko vadovaujama valdančioji koalicija šį ėjimą vadina politiniu triukšmu ir siekiu užgrobti valdžią.
Sekmadienį Varšuvos Karališkoje pilyje vykusios ceremonijos metu paskyrimo raštus gavo pirmieji daugiapartinės tarybos nariai. Tarp jų buvo buvusi Konstitucinio Teismo pirmininkė Julija Przylebska, konstitucinės teisės ekspertas Ryszardas Piotrowskis, teisėja ir buvusi teisingumo ministrė Barbara Piwnik bei teisininkas ir buvęs žemųjų rūmų pirmininkas Jozefas Zychas.
Pasak ankstesnių prezidento atstovo spaudai Rafalo Leskiewiczo pareiškimų, Lenkijos prezidentas į tarybą kvietė atstovus iš visų parlamentinių frakcijų (po du narius) ir mažesnių parlamentarų grupių (po vieną narį). Taryboje, pasak jo, taip pat bus teisės ekspertų ir asmenybių, įnešiančių „įvairių požiūrių, skirtingų nuomonių ir skirtingo suvokimo apie teisę, jos veikimą ir dabartinę konstituciją“.
R. Leskiewiczas pridūrė, kad šia iniciatyva įgyvendinamas pažadas, kurį K. Nawrockis davė per savo pirmąjį kreipimąsi į tautą po pergalės prezidento rinkimuose pernai rugpjūtį.
Šie paskyrimai sutapo su 1791 m. gegužės trečiosios Konstitucijos 235-osiomis metinėmis – tai istorinis teisės dokumentas, priimtas Lenkijos-Lietuvos Respublikos Ketverių metų seimo. Ji vadinama Apšvietos laikotarpio politinės minties šedevru.
Pranešimas apie naująją Naujosios konstitucijos tarybą gali dar labiau įkaitinti Lenkijoje vykstančią teisinę ir politinę kovą. Nors K. Nawrockis šią iniciatyvą pateikia kaip būdą „atkurti valstybę“, premjero Donaldo Tusko vadovaujama valdančioji koalicija ją iš esmės atmetė kaip politinį triukšmą ir net siekį užgrobti valdžią.
Šiuo metu Prezidento kanceliarijoje veikia 14 skirtingų tarybų, sudarytų iš išorės ekspertų, kurios atlieka plačias konsultacines ir patariamąsias funkcijas.
