Latvijoje ir Estijoje – naktinis oro pavojus

Sekmadienį 4:42 val. NBS informavo apie galimą grėsmę Latvijos oro erdvėje Alūksnės, Balvų, Ludzos, Rėzeknės ir Kraslavos regionuose.
Latvijos Nacionalinės ginkluotosios pajėgos (NBS) o 7:19 val. pranešė, kad potenciali grėsmė Latvijos oro erdvei praėjo.
NBS kartu su NATO sąjungininkais nuolat stebi Latvijos oro erdvę, siekdamos užtikrinti gebėjimą nedelsiant reaguoti į galimą grėsmę.
Estijoje naktį skambėjo perspėjimai dėl oro pavojaus: tą patį skelbė ir Latvijos valdžios institucijos
NBS sustiprino savo oro gynybos pajėgumus ties rytine Latvijos siena, dislokuodamos papildomus dalinius.
Pasak NBS, kol tęsiasi Rusijos agresija Ukrainoje, išlieka tikimybė, kad į Latvijos oro erdvę vėl įskris arba prie jos priartės užsienio dronai.
Skambėjo ir Estijoje
Susiję straipsniai
Tuo tarpu Estijoje apie dronų grėsmė sekmadienio rytą buvo paskelbta Voru ir Ida-Viru apskrityse. Įspėjimas buvo atšauktas 5:30 val.
Gynybos pajėgos (EDF) apie 3:30 val. paskelbė EE-ALARM pranešimą: „Galima oro grėsmė iš dronų Voru apskrityje. Jei pamatysite droną, slėpkitės.“
5:30 val. antras pranešimas informavo, kad pavojus praėjo: „Šiuo metu Estijos oro erdvėje pavojaus nėra.“
Laikraštis „Pohjarannik“, nušviečiantis rytų Estiją, pastebėjo, kad įspėjimai Ida-Viru apskrityje buvo paskelbti maždaug tuo pačiu metu, kaip ir Leningrado srities gubernatoriaus pranešimai apie ataką Rusijoje.
Estijos vidaus reikalų ministerija nurodė, kad įspėjimas paskelbtas „dėl Rusijos karinių operacijų prieš Ukrainą“.
Teigiama, kad sekmadienio naktį Rusijos oro gynyba virš Leningrado srities „numušė 35 dronus“.
Kovo pabaigoje ir balandžio pradžioje Baltijos šalyse fiksuoti jų oro erdvę pažeidę ir nukritę Ukrainos bepiločiai orlaiviai.
Tuomet Lietuva, Latvija ir Estija pareiškė, kad nėra abejonių, jog Ukrainos dronų avarijų jų teritorijoje priežastis yra Rusijos agresija prieš Ukrainą ir kad šie incidentai turėtų paskatinti didesnį spaudimą Maskvai.