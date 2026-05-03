PasaulisĮvykiai

Maroke dingo be žinios du JAV kariai

2026 m. gegužės 3 d. 16:43
Maroke dingo be žinios du JAV kariai, dalyvavę pratybose pietinėje šalies dalyje, sekmadienį pranešė abiejų šalių karinės institucijos.
Daugiau nuotraukų (5)
Jų teigimu, šiuo metu vyksta karių paieška.
Karinės pratybos „African Lion 2026“ prasidėjo balandžio pabaigoje pietiniame Agadiro mieste. Jose iki gegužės 8 d. dalyvauja beveik 5 tūkst. karių iš daugiau nei 40 šalių.
„Du JAV kariai, dalyvavę „African Lion 2026“ pratybose, dingo be žinios (šeštadienį vakare – ELTA) netoli uolos Cap Draa, Tantano regione“, – platformoje „Facebook“ pranešė Maroko ginkluotosios pajėgos.
Susiję straipsniai
Po pasikėsinimo į gyvybę – D. Trumpo reakcija: paaiškino, kodėl nenori dėvėti neperšaunamos liemenės

Po pasikėsinimo į gyvybę – D. Trumpo reakcija: paaiškino, kodėl nenori dėvėti neperšaunamos liemenės

JAV iš Vokietijos išves 5 tūkst. karių

JAV iš Vokietijos išves 5 tūkst. karių

D. Trumpui – aštri Europos kritika, Lietuva tyli: L. Kojala paaiškino, kodėl

D. Trumpui – aštri Europos kritika, Lietuva tyli: L. Kojala paaiškino, kodėl

„Maroko, JAV ir kitos pratybose dalyvaujančios pajėgos... nedelsdamos pradėjo koordinuotas paieškos ir gelbėjimo operacijas, įtraukdamos sausumos, oro ir jūrų pajėgas“, – priduriama pranešime.
Apie be žinios dingusius karius paskelbė ir JAV Afrikos vadavietė.
„Incidentas toliau tiriamas, paieška tęsiama“, – priduriama jos pranešime.
MarokasJAV kariaipratybos
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.