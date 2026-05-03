Maroke dingo be žinios du JAV kariai

Jų teigimu, šiuo metu vyksta karių paieška.
Karinės pratybos „African Lion 2026“ prasidėjo balandžio pabaigoje pietiniame Agadiro mieste. Jose iki gegužės 8 d. dalyvauja beveik 5 tūkst. karių iš daugiau nei 40 šalių.
„Du JAV kariai, dalyvavę „African Lion 2026“ pratybose, dingo be žinios (šeštadienį vakare – ELTA) netoli uolos Cap Draa, Tantano regione“, – platformoje „Facebook“ pranešė Maroko ginkluotosios pajėgos.
„Maroko, JAV ir kitos pratybose dalyvaujančios pajėgos... nedelsdamos pradėjo koordinuotas paieškos ir gelbėjimo operacijas, įtraukdamos sausumos, oro ir jūrų pajėgas“, – priduriama pranešime.
Apie be žinios dingusius karius paskelbė ir JAV Afrikos vadavietė.
„Incidentas toliau tiriamas, paieška tęsiama“, – priduriama jos pranešime.
MarokasJAV kariaipratybos
