F. Merzas: D. Trumpo muitai nukreipti ne tik prieš Vokietiją, bet prieš visą Europą

„Jis taikosi į visą Europą“, – F. Merzas sekmadienį sakė Vokietijos transliuotojui ARD.
Tačiau Vokietijos kancleris pripažįsta, kad JAV prezidentas turi teisę jaustis kažkiek nusivylęs dėl to, kad 2025 m. rugpjūti JAV ir ES pasiektas prekybos susitarimas dar nėra įgyvendintas, nes, anot F. Merzo, šiam susitarimui vis dar prieštaraujama Europos Parlamente.
Kancleris mano, kad D. Trumpui senka kantrybė, nes Europoje keliamos naujos sąlygos.
„Amerikiečiai pasiruošę, bet europiečiai – ne. Todėl tikiuosi, kad mums pavyks kuo greičiau susitarti“, – sakė Vokietijos kancleris.
2025 m. rugpjūtį D. Trumpas ir Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen susitarė, kad daugumai į JAV importuojamų ES prekių, įskaitant automobilius ir jų detales, bus taikomi 15 proc. muitai.
Tačiau penktadienį JAV prezidentas apkaltino ES nesilaikant prekybos susitarimo ir teigė, kad jau šią savaitę iš ES importuojamiems automobiliams ir sunkvežimiams muitai bus padidinti iki 25 procentų.
Be to, JAV paskelbė iš Vokietijos išvesianti bent 5 tūkst. amerikiečių karių.
Tokių žingsnių JAV ėmėsi po to, kai D. Trumpas užsipuolė F. Merzą, kuris anksčiau pareiškė, kad Iranas pažemino Vašingtoną per taikos derybas. D. Trumpas pareiškė, kad F. Merzas nežino, ką kalba.
Planuotas JAV raketų tiekimas Vokietijai šiuo metu mažai tikėtinas
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas šiuo metu mano, kad mažai tikėtina, jog JAV aprūpins jo šalį vidutinio nuotolio raketomis „Tomahawk“, kurias 2024 m. pažadėjo tuometinis prezidentas Joe Bidenas.
„Mano dabartiniu supratimu, kalbant objektyviai, vargu, ar yra kokia nors galimybė, kad JAV tieks tokio tipo ginklų sistemas“, – sekmadienį visuomeniniam transliuotojui ARD pareiškė jis.
„Jei neklystu, amerikiečiai šiuo metu patys neturi pakankamai“, – pridūrė kancleris.
Šis klausimas buvo svarstomas kelis mėnesius, „kol kas be jokio JAV įsipareigojimo“, sakė F. Merzas.
NATO viršūnių susitikime prieš dvejus metus J. Bidenas pažadėjo Vokietijai, kad pirmą kartą nuo Šaltojo karo laikų Vokietijoje atgrasymo tikslu bus dislokuoti vidutinio nuotolio ginklai su įprastinėmis galvutėmis, galintys pasiekti net Rusiją.
Jis užsiminė apie perspektyvą iki 2026 m. dislokuoti kruizines raketas „Tomahawk“, kurių veikimo nuotolis siekia 2,5 tūkst. km, raketas SM-6 ir naujai sukurtus hipergarsinius ginklus. Prezidentas Donaldas Trumpas iki šiol viešai neparėmė tuometinio J. Bideno sprendimo, bet ir jo neatšaukė.
Tačiau, pasak JAV žiniasklaidos, JAV Gynybos departamentas atšaukė planus dislokuoti dalinį, kuris valdytų, prižiūrėtų ir aptarnautų vidutinio nuotolio raketas, o tai yra planų sumažinti JAV karių skaičių Vokietijoje 5 tūkst. žmonių dalis.
F. Merzas neatrodė nustebęs dėl JAV vyriausybės sprendimo mažinti karių skaičių.
„Tai, ką girdime pastarosiomis dienomis, nėra visiškai nauja. Galbūt tai šiek tiek išpūsta, bet tai nieko naujo“, – tvirtino jis.
Vis dėlto kancleris po susitikimo su D. Trumpu Baltuosiuose rūmuose kovo mėnesį kalbėjo kiek kitaip. D. Trumpas „dar kartą patikino jį, kad JAV išlaikys karinį buvimą Vokietijoje“, tuo metu teigė jis.
„Tai gera žinia, bet nebūčiau tikėjęsis nieko kito“, – pažymėjo jis.
F. Merzas pripažino, kad Bundesveras šiuo metu negali užpildyti spragos, atsiradusios dėl JAV pajėgų išvedimo.
