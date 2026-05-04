PasaulisĮvykiai

Į minią Leipcige įsirėžė automobilis, yra žuvusių ir sužeistų

2026 m. gegužės 4 d. 19:36
Į minią Leipcigo centre pirmadienį įvažiavo automobilis, du žmonės žuvo, dar du patyrė sunkių sužalojimų, pranešė vietos policija.
Policijos atstovas apibūdino situaciją kaip „dinamišką“ ir pridūrė, kad kol kas neaišku, kaip incidentas įvyko.
Vėliau pranešta, kad vairuotojas buvo sulaikytas.
„Automobilis partrenkė kelis žmones Grimmaische gatvėje ir pasišalino iš įvykio vietos“, – socialiniame tinkle „X“ informavo policija.
„Vairuotojas sulaikytas ir pavojaus nebekelia“, – sakoma pranešime.
Socialiniuose tinkluose paskelbtoje filmuotoje medžiagoje matyti, kad įvykio vietoje buvo daug gelbėtojų, greitosios pagalbos automobilių ir policijos pareigūnų.
Grimmaische gatvė jungia centrinę Augusto aikštę su miesto pėsčiųjų zona.
Netoliese yra Leipcigo universitetas ir Šv. Mikalojaus bažnyčia – pagrindinė taikios revoliucijos buvusioje Rytų Vokietijoje vieta.
VokietijaLeipcigas

