Incidentas JAV: lėktuvas su 231 žmogumi leisdamasis susidūrė su stulpu ir vilkiku

2026 m. gegužės 4 d. 12:30
Keleivinis lėktuvas, leisdamasis Niujorko Niuarko oro uoste, per plauką išvengė katastrofos: orlaivis, kuriame buvo 231 žmogus, sekmadienį tūpdamas ratu kliudė sunkvežimį ir apšvietimo stulpą greitkelyje netoli oro uosto, pranešė JAV federalinė aviacijos administracija (FAA). Nepaisant incidento, iš Venecijos atskridęs lėktuvas „Boeing 767“ saugiai nusileido.
Pirmaisiais duomenimis, „United Airlines“ bendrovės lėktuvas artėdamas prie tūpimo tako „ratu ir lėktuvo apačia susidūrė su stulpu ir vilkiku“, pareiškė FAA. Virstantis apšvietimo stulpas tada trenkėsi į greitkeliu važiavusį džipą.
Lėktuvo keleiviai atsipirko išgąsčiu. Sunkvežimio vairuotojas su lengvais sužalojimais buvo nuvežtas į ligoninę. Lėktuvo ratas rėžėsi tiesiai į sunkvežimio priekinį stiklą, sakė įmonės „H&S Bakery“ vadovas Chuckas Paterakisas. Anot jo, visiems labai pasisekė.
„Galėjo baigtis visiškai kitaip“, – stočiai ABC kalbėjo Ch. Paterakisas.
Oro bendrovė paskelbė „nuodugniai“ ištirsianti incidentą. Lėktuvo įgula laikinai nušalinta nuo darbo.
