Iš Lenkijos prezidento – padėka D. Trumpui

A. Poczobutas, Baltarusijos lenkų bendruomenės veikėjas, praėjusią savaitę grįžo į Lenkiją po penkerių metų praleistų Baltarusijos kalėjime, praneša „TVP World“.
Jis buvo įtrauktas į kalinių mainus, kuriuose dalyvavo Baltarusija, Lenkija ir kitos valstybės, o jiems tarpininkavo JAV.
Abu prezidentai taip pat aptarė dabartinę saugumo padėtį, amerikiečių karių buvimą Europoje ir Lenkijos bei Amerikos bendradarbiavimą.
Lenkijos prezidento biuro teigimu, abu lyderiai pabrėžė, kad Lenkijos ir JAV partnerystė yra stipri ir svarbi regioniniam bei transatlantiniam saugumui.
ELTA primena, kad A. Poczobutas buvo išlaisvintas balandžio 28 d. per kalinių mainus su Baltarusija, kuriems tarpininkavo JAV.
Baltarusijos valdžios institucijos jį sulaikė 2021 m. kovą, o 2023 m. vasarį jis buvo nuteistas aštuoneriems metams kalėti griežto režimo kolonijoje už savo reportažus ir veiklą, skatinančią puoselėti lenkišką tapatybę. Varšuva šiuos kaltinimus vadino politiškai motyvuotais.
Jis ilgą laiką bendradarbiavo su Lenkijos žiniasklaida, aprašydamas įvykius Baltarusijoje, ir dėl kritikos Baltarusijos vadovui Aliaksandrui Lukašenkai buvo ne kartą sulaikytas bei teisiamas.
Praėjusį sekmadienį A. Poczobutui buvo įteiktas aukščiausias Lenkijos valstybinis apdovanojimas – Baltojo erelio ordinas.
