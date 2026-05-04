Ištikimas D. Trumpo bendražygis „Amerikos meras“ – kritinės būklės

„Meras R. Giuliani yra kovotojas, kuris visus gyvenimo iššūkius įveikia su nepajudinama jėga ir jis su tokia pačia jėga kovoja šiuo metu“, – jo atstovas spaudai Tedas Goodmanas rašė žinutėje socialinėje platformoje „X“.
Jo atstovas nenurodė, kurioje ligoninėje ir kiek ilgai jau gydomas R. Giuliani, bet paragino „melstis kartu už Amerikos merą Rudy Giuliani“.
„The New York Times“ pranešė, kad R. Giuliani yra vienoje Floridos valstijos ligoninių.
Jis buvo pramintas „Amerikos meru“, nes vadovavo Niujorkui tuo metu, kai 2001 m. rugsėjo 11 d. buvo įvykdytos teroristinės atakos prieš Pasaulio prekybos centrą Manhatane.
Prieš tai jis dirbo prokuroru ir išgarsėjo kaip bebaimis kovotojas su mafija. Jis agresyviai taikė įstatymus prieš reketą ir taip sužlugdė organizuotas nusikaltėlių gaujas Niujorke.
Tačiau pastarieji metai R. Giuliani buvo mažiau šlovingi, įskaitant 2023 m., kai federalinė prisiekusiųjų žiuri įpareigojo jį sumokėti 148 mln. dolerių dviem rinkimų darbuotojams, kuriuos jis apšmeižė melagingai susiedamas juos su tariamu 2020 m. prezidento rinkimų rezultatų klastojimu.
Respublikonas R. Giuliani tapo aršiu prezidento Donaldo Trumpo užtarėju ir prisijungė prie jo komandos pirmosios prezidento kadencijos metu po 2016 m. rinkimų.
2019 m. jis atsidūrė Manhatano prokuratūros akiratyje dėl savo veiklos, susijusios su tyrimais apie Ukrainą ir pastangomis rasti kompromituojančios informacijos apie D. Trumpo demokratų varžovą Joe Bideną.
R. Giuliani taip pat prisidėjo prie bandymų ginčyti 2020 m. rinkimų rezultatus, kuriuos D. Trumpas aiškiai pralaimėjo J. Bidenui. Tačiau po rinkimų pateikti teisiniai skundai vienas po kito buvo atsiimti arba atmesti kaip nepagrįsti.
Vėliau jam buvo atimta teisė verstis advokato praktika Niujorke ir Vašingtone.
R. Giuliani Arizonoje buvo pareikšti kaltinimai, susiję su 2020 m. rinkimais ir kitais teisiniais klausimais, bet 2025 m. lapkritį D. Trumpas jam suteikė visapusišką malonę.
Sekmadienį D. Trumpas pareiškė, kad R. Giuliani yra tikras kovotojas ir visų laikų geriausias Niujorko meras.
