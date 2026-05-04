Itin atvira B. Macron išpažintis: „Atsivėrė pasaulio tamsa, kvailumas ir piktumas“

73 metų B. Macron prancūzų laikraščiui „La Tribune Dimanche“ nurodė, kad viešas vaidmuo Prancūzijos politikos viršūnėje ją paliko „kartais liūdnesnę, nei kada nors buvau“. Pasak jos, šie metai atvėrė „pasaulio tamsą, kvailumą, piktumą“.
Per dvi E. Macrono kadencijas Prancūzijos prezidento poste B. Macron susidūrė su žiauriais išpuoliais ir sąmokslo teorijomis internete. Dėl to jai teko įsitraukti į virtinę ilgų teisinių kovų.
„Anksčiau turėjau normalų gyvenimą, vaikus, darbą, pakilimų ir nuosmukių, kaip visi. Čia dešimt metų prabėgo taip greitai... Jie buvo tokie intensyvūs“, – kalbėjo B. Macron.
E. Macronas Atėnuose siunčia žinią Europai: metas atsibusti augant grėsmėms iš JAV, Kinijos ir Rusijos
Apmąstydama, kaip viešas gyvenimas pakeitė jos kasdienybę, buvusi mokytoja pripažino, kad jai kartais sunku matyti šviesesnę pusę. „Kartais man sunku matyti mėlyną dangų. Turiu pesimizmo akimirkų, kurių anksčiau neturėjau“, – pripažino B. Macron.
Šių metų pradžioje dešimt žmonių buvo pripažinti kaltais dėl kibernetinių patyčių prieš B. Macron. Jie skleidė melagingus teiginius apie jos lytį ir seksualumą, taip pat reiškė „piktybiškas pastabas“ dėl 24 metų amžiaus skirtumo tarp jos ir 48 metų vyro.
B. Macron ir E. Macronas taip pat pateikė plačiai nuskambėjusį ieškinį dėl šmeižto prieš amerikiečių dešiniųjų pažiūrų nuomonės formuotoją Candace Owens. Ji internete platino teiginius, kad B. Macron gimė vyru.
Ši byla siekia kelerius metus atgal ir yra susijusi su nepagrįstais kaltinimais, kurie 2021 metais buvo paskelbti viename straipsnyje, o vėliau išplito virusiniame „YouTube“ vaizdo įraše. C. Owens šią temą perėmė 2024 metais.
Tada C. Owens paskelbė, kad dėl teorijos, esą B. Macron gimė kaip Jean-Michelis Trogneux, jos vyresniojo brolio vardu, o vėliau pakeitė lytį, ji „stato visą savo profesinę reputaciją“. Praėjusių metų liepą pateiktame 22 punktų skunde B. Macron ir E. Macronas apkaltino C. Owens vykdžius „pasaulinio pažeminimo kampaniją, pavertusią jų gyvenimus pelno siekiančio melo pašaru“.
Tebervėje nagrinėjamoje byloje prašoma nenurodyto dydžio žalos atlyginimo. Per pastaruosius dešimt metų B. Macron savo platformą naudojo remdama žmones su negalia, saugodama pažeidžiamus vaikus ir kovodama prieš patyčias mokyklose.
Tačiau B. Macron sulaukė ir kontroversijų. Viena jų kilo dėl vaizdo įrašo, kuriame atrodė, kad ji praėjusiais metais per oficialų vizitą Vietname sudavė savo vyrui.
Kameros užfiksavo akimirką, kai B. Macron tekštelėjo E. Macronui per veidą, jų lėktuvui atvykus į Hanojų ir prasidėjus kelionei po Pietryčių Aziją. Prancūzijos vadovas, stovėjęs lėktuvo tarpduryje, trumpam atrodė apstulbęs po to, kai tuomet dar neatpažinta ranka smogė jam į veidą.
Bandydamas sumenkinti antraščių sukeltą dėmesį, E. Macronas tvirtino, kad jis „ginčijosi, tiksliau, juokavo su savo žmona“. Po trijų mėnesių B. Macron vėl teko gintis, kai ji buvo nufilmuota vartojanti seksistinį įžeidimą feministėms protestuotojoms, sutrikdžiusioms teatro spektaklį Paryžiuje.