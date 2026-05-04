K. Kallas: netikėta, kad D. Trumpas apie karių skaičiaus mažinimą paskelbė šiuo metu

2026 m. gegužės 4 d. 12:33
Europos Sąjungos (ES) užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas sako, jog jai buvo netikėta, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas apie karių skaičiaus mažinimą Vokietijoje paskelbė dabar. Pranešimo paskelbimo laikas netikėtas, sakė ji pirmadienį, atvykusi į Armėniją dalyvauti Europos politinės bendrijos viršūnių susitikime, praneša agentūra „Reuters“.
Tai esą rodo, kad Europos ramstis NATO aljanse turi būti stiprinamas.
„Tikrai turime daryti daugiau“, – pabrėžė K. Kallas. Kartu ji akcentavo, kad JAV daliniai Europoje tarnauja ne tik europiečių, bet ir amerikiečių interesų apsaugai.
D. Trumpas savaitgalį paskelbė, kad iš Vokietijos išves per 5 tūkst. karių.
D. Trumpas pastaruoju metu vis reiškė savo nusivylimą, jo manymu, nepakankama Europos parama JAV kare pieš Iraną. Sprendimas dėl karių skaičiaus mažinimo daugelio interpretuojamas kaip savotiška bausmė už tai, kad Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas kritikavo D. Trumpą dėl Irano.
