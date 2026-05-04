PasaulisĮvykiai

Neeilinis incidentas Vokietijos traukinyje: užklupta besimylinti porelė užpuolė geležinkelio darbuotojus

2026 m. gegužės 4 d. 23:41
Pietų Vokietijos policija pirmadienį pranešė, kad regioniniame traukinyje, važiavusiame iš Vokietijos į Šveicariją, besimylinti užklupta pora užpuolė du geležinkelio darbuotojus, liepusius išlipti iš traukinio.
Daugiau nuotraukų (1)
Vokietijos federalinės policijos pranešime sakoma, kad du apsaugos darbuotojai paprašė liautis poros, aptiktos užsiimant lytiniais aktais abipusiu sutikimu pirmos klasės vagone regioniniame traukinyje S6, važiavusiame į Bazelį Šveicarijoje.
35 metų vyrui ir 29 metų moteriai buvo liepta palikti pirmos klasės skyrių. Incidentas įvyko ankstyvą sekmadienio rytą. Pora tik trumpam pakluso nurodymams, todėl darbuotojai pasakė, kad jie nebegali tęsti kelionės.
Išlipę Vakarų Schopfheimo stotyje netoli Šveicarijos sienos, jie užpuolė du Šveicarijos geležinkelių bendrovės SBB apsaugos darbuotojus, vyras puolė juos kumščiais. Pora tiriama dėl įtariamo kūno sužalojimo, pranešė policija.
VokietijaTraukinys

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.