Prancūzijos kraštutinių kairiųjų lyderis patvirtino sieksiąs prezidento posto

Kalbėdamas Prancūzijos televizijos kanalo TF1 eteryje, 74-erių politikas paragino stoti į bendrą frontą su Ispanija prieš karą, kurį Artimuosiuose Rytuose vykdo Jungtinės Valstijos ir Izraelis.
„Mums kyla grėsmė dėl plataus masto karo, dėl dramatiškų klimato pokyčių, o dabar artėja ekonominė ir socialinė krizė“, – sakė jis.
Jis nurodė, kad nors pagrindinę politinę grėsmę kitų metų prezidento rinkimuose, regis, kelia kraštutinių dešiniųjų „Nacionalinis sambūris“, jis pridūrė: „Manau, kad mes juos be vargo nugalėsime.“
„Nacionalinio sambūrio“ kandidatas į prezidentus bus arba 57-erių Marine Le Pen, arba jos pavaduotojas, 30-metis partijos lyderis Jordanas Bardella.
Liepos mėnesį numatytas apeliacinio teismo sprendimas dėl jai paskelbto apkaltinamojo nuosprendžio dėl fiktyvių darbo vietų aferos Europos Parlamente gali užkirsti M. Le Pen kelią kitais metais kandidatuoti į prezidento postą.
Kai kurie žmonės mano, kad J. L. Melenchonas gali pirmą kartą patekti į antrąjį turą, jei centristų balsus pasidalytų keli kandidatai.
J. L. Melenchonas 2012 ir 2017 m. rinkimuose užėmė ketvirtąją vietą, o paskutiniuose rinkimuose 2022 m. jam atiteko trečioji vieta.