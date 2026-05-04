Vatikanas: ketvirtadienį popiežius Leonas XIV susitiks su JAV valstybės sekretoriumi Rubio

2026 m. gegužės 4 d. 15:07
Pirmadienį Vatikanas pranešė, kad popiežius Leonas XIV ketvirtadienį susitiks su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio. Tai įvyks po neseniai JAV prezidento Donaldo Trumpo popiežiui pažertos rimtos kritikos.
Privatus aukščiausiojo JAV diplomato, kuris yra katalikas, vizitas įvyks 11.30 val., rodo Vatikano žiniasklaidos svetainėje paskelbtas kalendorius.
M. Rubio šią savaitę bus Romoje, vykdydamas, kaip pats sakė, santykių atšilimo misiją po D. Trumpo išpuolių prieš popiežių ir Italijos premjerę Giorgią Meloni.
D. Trumpas kelis kartus kritikavo G. Meloni, su kuria palaikė draugiškus santykius, po jos žodžių, kad jo komentarai apie popiežių yra nepriimtini. D. Trumpas pavadino popiežių „silpnu nusikalstamumo srityje“ ir „baisiu užsienio politikoje“. Prieš tai popiežius amerikietis kritikavo Jungtinių Amerikos Valstijų ir Izraelio karą su Iranu.
Ketvirtadienį atvykęs į Italijos sostinę M. Rubio Vatikane susitiks su Leonu ir Vatikano valstybės sekretoriumi Pietro Parolinu. Penktadienį jis turėtų susitikti su kolega iš Italijos Antonio Tajani ir Italijos gynybos ministru Guido Crosetto. Pranešama, kad abiejų administracijų atstovai taip pat siekia surengti M. Rubio ir G. Meloni susitikimą.
Šaltinis Vatikane sekmadienį patvirtino Italijos žiniasklaidos pranešimus, kad susitikimas yra bandymas sušildyti 1,4 mlrd. pasaulio katalikų vadovo ir JAV vyriausybės santykius.
Leonas vis dažniau pasisako prieš tarptautinius konfliktus ir juos kurstančius politikus, o praėjusį mėnesį paskelbė atviriausią iki šiol D. Trumpo administracijos veiksmų kritiką.
Tada D. Trumpas užsipuolė pirmąjį popiežių iš Jungtinių Amerikos Valstijų, apkaltino jį „žaidžiant su šalimi, kuri siekia branduolinių ginklų“, turėdamas omenyje Iraną.
Vėliau D. Trumpas paskelbė dirbtinio intelekto sugeneruotą vaizdą, kuriame save pavaizdavo kaip Jėzų Kristų.
Ketvirtadienio vizitas bus antras popiežiaus ir M. Rubio susitikimas. Valstybės sekretorius Vatikane buvo priimtas kartu su JAV viceprezidentu J. D. Vance'u 2025 m. gegužę, praėjus vos kelioms dienoms, kai Leonas buvo išrinktas popiežiumi.
