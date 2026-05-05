Armėnijoje – E. Macrono muzikinis šou

Pirmadienio vakarą vykusio valstybinio banketo metu E. Macronas atliko garsią Charles‘o Aznavouro dainą „La Bohème“, matyti iš renginyje dalyvavusių žurnalistų pasidalinto vaizdo įrašo.
Armėnijos prezidentas Vahagnas Chačaturianas taip pat prisijungė prie pasirodymo, sugrodamas keletą natų viena ranka fortepijonu kartu su pianistu.
Banketas Armėnijos sostinėje vyko po Europos politinės bendrijos viršūnių susitikimo: jame dalyvavo beveik 40 Europos valstybių ministrų pirmininkų ir prezidentų.
Per neoficialią vakarienę sekmadienio vakarą N. Pašinianas jau buvo nustebinęs lyderius savo grupės pasirodymu, pats sėdęs prie būgnų.
Ch. Aznavouras, vienas iš žymiausių Prancūzijos šansonų dainininkų, gimė 1924 m. Paryžiuje armėnų imigrantų šeimoje ir palaikė artimus ryšius su Armėnija.
Per ilgiau nei 70 metų trukusią karjerą jis sukūrė daugiau kaip 1 300 dainų ir visame pasaulyje pardavė daugiau kaip 180 mln. įrašų. Jis mirė 2018 m., sulaukęs 94 metų.
