Kinijos fejerverkų sostinėje – galingi sprogimai: 21 žmogus žuvo, dešimtys sužeisti

2026 m. gegužės 5 d. 10:26
Lrytas.lt
Centrinėje Kinijoje esančioje fejerverkų gamykloje per galingą sprogimą žuvo mažiausiai 21 žmogus, dar 61 buvo sužeistas. Apie nelaimę antradienį pranešė valstybinė žiniasklaida.
Sprogimas įvyko pirmadienį apie 16 val. 43 min. vietos laiku. Nelaimė driokstelėjo Hunano provincijos Liujango mieste veikiančioje įmonėje „Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company“, pranešė valstybinis transliuotojas CCTV.
Pirmadienį socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti kalnų apsuptoje kaimo vietovėje vykstantys nuolatiniai sprogimai. Juos lydėjo aukštai į orą kylantis didžiulis dūmų debesis.
Po dienos dronu filmuotoje medžiagoje buvo matyti smilkstančių nuolaužų ruožas ten, kur anksčiau stovėjo pastatai. Gelbėtojai ir ekskavatoriai naršė griuvėsius, o iš kai kurių dar likusių pastatų, kurių didelės dalies stogai buvo nupūsti, toliau kilo dūmai.
Centrinė vyriausybė atsiuntė ekspertus vadovauti gelbėjimo darbams. Į įvykio vietą paieškos ir gelbėjimo operacijoms skubiai išsiųsta daugiau kaip 480 gelbėtojų, pranešė CCTV.
Aplink nelaimės vietą buvo nustatyta 3 km kontrolės zona. Netoliese buvę žmonės buvo evakuoti.
Policija sulaikė bendrovės vadovybę, kol tęsiamas nelaimės priežasčių tyrimas. Kol kas oficialiai nenurodyta, kas sukėlė sprogimą.
Kinijos prezidentas Xi Jinpingas paragino dėti „visakeriopas pastangas“ teikiant pagalbą sužeistiesiems ir ieškant dingusių asmenų. Valstybinė naujienų agentūra „Xinhua“ antradienį taip pat pranešė, kad X. Jinpingas paragino atsakingus asmenis patraukti atsakomybėn.
Liujangas yra svarbus fejerverkų gamybos centras. Jame pagaminama apie 60 proc. Kinijoje parduodamų ir 70 proc. eksportuojamų fejerverkų.
