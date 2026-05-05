Prie Baltųjų rūmų – susišaudymas su slaptąja tarnyba: įtariamasis sužeistas

2026 m. gegužės 5 d. 06:47
Pirmadienį netoli Baltųjų rūmų vyras atidengė ugnį ir sužeidė netoliese buvusį paauglį, į tai JAV slaptosios tarnybos pareigūnai atsakė ugnimi ir šovė į įtariamąjį, pranešė tarnyba.
Slaptoji tarnyba, atsakinga už JAV prezidento ir kitų aukštų pareigūnų apsaugą, platformoje „X“ nurodė, kad incidentas „įvyko dėl susidūrimo tarp ginkluoto asmens ir Slaptosios tarnybos policijos“.
Abu – ir įtariamasis, ir paauglys – buvo nugabenti į ligoninę. Šaulio būklė iš karto nebuvo atskleista, o paauglio sužalojimai nebuvo laikomi pavojingais gyvybei.
Incidentas įvyko į pietus nuo Baltųjų rūmų, netoli Vašingtono monumento, dėl jo prezidentūros komplekse trumpam buvo įvestas griežtas saugumo režimas, nors pati komplekso teritorija tiesiogiai nenukentėjo.
Pasak Slaptosios tarnybos direktoriaus pavaduotojo Matto Quinno, pareigūnai vyrą pastebėjo dar ankstyvą popietę, pamatę po jo drabužiais ginklo kontūrus. Įtariamasis trumpam paspruko, tačiau uniformuotiems pareigūnams jį pasivijus, ėmė šaudyti.
Slaptosios tarnybos atstovai anksčiau pranešė, kad skubiosios pagalbos komandos reaguoja į situaciją piečiau Baltųjų rūmų, ir paragino žmones vengti tos vietovės.
Baltuosiuose rūmuose buvę žurnalistai pranešė, kad incidento metu jie buvo nuvesti į kambarį, kuriame paprastai rengiamos spaudos konferencijos. JAV prezidentas Donaldas Trumpas incidento metu tęsė susitikimą su mažojo verslo savininkais.
