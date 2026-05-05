Švedija paskelbė kurianti naują šnipų agentūrą

Naujoji agentūra vadinsis Švedijos užsienio žvalgybos tarnyba (UND) ir pradės veikti 2027 m. sausio mėnesį, per spaudos konferenciją sakė užsienio reikalų ministrė Maria Malmer Stenergard.
„Karui vykstant Ukrainoje tapo labai aišku, kad informacinis pranašumas ir gebėjimas greitai ir nuolat pritaikyti įvairias technines sistemas yra tokie pat svarbūs, kaip ir pažangios ginklų sistemos“, – žurnalistams sakė M. M. Stenergard ir pridūrė, kad naujoji tarnyba bus panaši į Jungtinės Karalystės MI6.
Švedija jau turi karinę žvalgybos tarnybą – ji vadinama Karinės žvalgybos ir saugumo tarnyba (MUST) ir yra atsakinga už užsienio grėsmes, – taip pat nekarinę Švedijos saugumo tarnybą („Sapo“), daugiausia dėmesio skiriančią vidaus grėsmėms.
M. M. Stenergard sakė, kad naujoji tarnyba perims kai kurias MUST pareigas ir glaudžiai bendradarbiaus su Švedijos ginkluotosiomis pajėgomis ir „Sapo“, taip pat su Nacionaline gynybos radijo ryšio įstaiga (FRA), kuriai pavesta signalų žvalgyba.
Šiaurės šalis nutraukė karinio neprisijungimo politiką, kurios laikėsi du šimtmečius, ir įstojo į NATO, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą. M. M. Stenergard pabrėžė, kad Švedija, kaip sąjungininkė, susiduria su „naujais lūkesčiais“.
„Dabar, kurdami savo žvalgybos struktūrą, mes taip pat geriau derėsime su NATO ir mūsų sąjungininkių struktūromis“, – sakė ji. Naujosios agentūros užduotis bus nustatyti „išorės grėsmes Švedijai“.
„Jos veikla bus vykdoma renkant, apdorojant ir analizuojant informaciją“, – sakė M. M. Stenergard.
Įstatymo projektas nusiųstas Įstatymų leidybos tarybai, nagrinėjančiai įstatymų projektus. Vyriausybė sakė planuojanti jį pateikti parlamentui birželio mėnesį.