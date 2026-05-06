„Šalin rankas nuo žiniasklaidos“: Prahoje – protestas prieš visuomeninio transliuotojo reformas

2026 m. gegužės 6 d. 08:05
Tūkstančiai žmonių Prahos centre antradienį surengė demonstraciją prieš planuojamus visuomeninio transliuotojo biudžeto karpymus.
Protestuotojai laikė plakatus su užrašais „Šalin rankas nuo žiniasklaidos“ ir „Nepriklausomybė turi savo kainą“.
Mitingą surengė judėjimas „Milijonas akimirkų demokratijai“, kurio organizatoriai teigė, kad daugiau nei 175 tūkst. žmonių pasirašė internetinę peticiją prieš planuojamas reformas.
Dešiniųjų pažiūrų Čekijos premjero, milijardieriaus Andrejaus Babišo, vadovaujama vyriausybė siekia panaikinti dabartinius visuomeninio transliuotojo abonentinius mokesčius ir nuo 2027 m. finansuoti jį tiesiogiai iš biudžeto.
Švedija paskelbė kurianti naują šnipų agentūrą

Varnoje – kraupus lietuvės išpuolis: badė visus, kurie pasitaikė

Dar viena D. Trumpo tirada: sureagavo Vatikanas

Priešininkai mato pavojų visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui ir įspėja dėl politinės įtakos bei galimos jo „nacionalizacijos“.
Pagal naująjį planą šalies visuomeninės televizijos kanalas ir nacionalinis radijas kasmet turėtų gauti apie 375 mln. JAV dolerių, t. y. maždaug 15 proc. mažiau nei šiais metais surinktos pajamos iš abonentinių mokesčių.
A. Babišo vyriausybę, kuri pradėjo eiti pareigas gruodžio viduryje, sudaro jo dešiniųjų populistų partija „ANO“, kraštutinių dešiniųjų „Laisvė ir tiesioginė demokratija“ (SPD) bei partija „Automobilininkai už save“ (AUTO).
