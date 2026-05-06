Dar viena D. Trumpo tirada: sureagavo Vatikanas

2026 m. gegužės 6 d. 06:59
JAV prezidentas Donaldas Trumpas vėl užsipuolė popiežių Leoną XIV dėl šio prieštaravimo JAV ir Izraelio karui su Iranu. Pasak D. Trumpo, pontifiko pozicija kelia pavojų katalikams. Į šiuos žodžius sureagavo Vatikanas, pabrėždamas, kad popiežius toliau atliks savo misiją skelbti taiką.
Praėjusį mėnesį D. Trumpas karą sukritikavusį amerikiečių kilmės popiežių vadino „silpnu kovojant su nusikalstamumu“ ir „siaubingu užsienio politikos klausimais“.
JAV prezidentas savo nepasitenkinimą dar kartą išliejo savaitgalį duodamas interviu laidai „The Hugh Hewitt Show“, kai buvo paklaustas, ar Leonas XIV turėtų kelti klausimą dėl Kinijos sulaikyto Honkongo žiniasklaidos magnato Jimmy Lai išlaisvinimo.
„Popiežius mieliau rinktųsi kalbėti apie tai, kad viskas gerai, jei Iranas turės branduolinį ginklą“, – sakė D. Trumpas.

„Aš nemanau, kad tai labai gerai. Manau, kad jis kelia pavojų daugybei katalikų ir daugybei žmonių. Tačiau manyčiau, kad jei popiežius galėtų spręsti... jis mano, kad Iranui turėti branduolinį ginklą yra visiškai nieko blogo“, – pridūrė JAV prezidentas.
Vatikanas: popiežius jau sureagavo anksčiau, ir neturime, ką pridurti
Popiežius Leonas XIV „toliau eis savo keliu“, antradienį, reaguodamas į dar vieną JAV prezidento tiradą prieš pontifiką, sakė Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas.
„Popiežius jau atsakė (į ankstesnį D. Trumpo užsipuolimą – ELTA); neturėčiau, ką pridėti“, – sakė P. Parolinas.
„(Popiežius – ELTA) pateikė labai, labai krikščionišką atsakymą, sakydamas, kad daro tai, ko reikalauja jo vaidmuo, t. y. skelbia taiką. Ar tai patinka, ar ne – diskusijų klausimas. Suprantame, kad ne visų nuomonės sutampa, bet sakykime, kad tai ir yra popiežiaus atsakymas“, – pridūrė kardinolas.
Kilus įtampai tarp JAV prezidento D. Trumpo ir popiežiaus Leono XIV, Vatikaną auklėjo ir viceprezidentas J. D. Vance'as, raginęs jį nesikišti į politiką.
„Manau, kad kai kuriais atvejais Vatikanui būtų geriausia apsiriboti moraliniais klausimais“, – pareiškė J. D. Vance'as.
Kalbėdamas apie karą Irane, Leonas XIV balandžio mėn. paragino siekti taikos pasaulyje. Pontifikas pasmerkė, jo žodžiais, „beprasmį ir nežmonišką smurtą“ Artimuosiuose Rytuose ir pareiškė, kad krikščionys negali būti pusėję tų, „kurie šiandien mėto bombas“.
