Kuba tvirtina, kad M. Rubio meluoja apie naftos blokadą

Kuba išgyvena energetikos krizę nuo sausio mėnesio, kai JAV pajėgos sulaikė Venesuelos prezidentą, Kubos sąjungininką Nicolas Maduro, o Vašingtonas pagrasino muitais toms šalims, kurios tiekia naftą šiai komunistų valdomai salai.
Kubos užsienio reikalų ministras Bruno Rodriguezas tinkle „X“ parašė, kad M. Rubio „tiesiog nusprendė meluoti“ ir kad jis „prieštarauja prezidentui ir Baltųjų rūmų atstovei“.
B. Rodriguezas taip reagavo į komentarus, kuriuos keliomis valandomis anksčiau Baltuosiuose rūmuose išsakė M. Rubio.
„Prieš Kubą nevykdoma naftos blokada“, – pareiškė M. Rubio, vesdamas kasdienę Baltųjų rūmų spaudos konferenciją.
„Štai kas vyksta su Kuba. Kuba anksčiau gaudavo nemokamą naftą iš Venesuelos, anksčiau duodavo jiems daug nemokamos naftos“, – sakė M. Rubio.
„Jie paimdavo apie 60 proc. tos naftos ir perparduodavo ją už pinigus. Ji net neduodavo naudos žmonėms“, – kalbėjo jis.
„Taigi vienintelė įvykusi blokada yra ta, kad kubiečiai nusprendė, t. y. venesueliečiai nusprendė, kad mes nebeduodame jums nemokamos naftos“, – pridūrė M. Rubio.
B. Rodriguezas taip pat pasmerkė papildomas sankcijas Kubos energetikos sektoriui, apie kurias gegužės 1 d. paskelbė Donaldas Trumpas.
„Sekretorius puikiai supranta, kokią žalą ir kančias jis šiandien kelia Kubos žmonėms“, – pridūrė jis.
Vašingtonas iki šiol leido atvykti tik Rusijos naftos tanklaiviui, kuris atplaukė kovo pabaigoje. Pasak D. Trumpo, tai buvo vienkartinis krovinys.