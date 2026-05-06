Šaltinis: Kremliuje – konfliktas tarp FSB ir V. Putino aplinkos

Pasak leidinio pašnekovo, nesutarimai Rusijos valdžioje sustiprėjo artėjant Valstybės Dūmos rinkimams, numatytiems rugsėjį.
Prezidento administracijos pirmasis pavaduotojas Sergejus Kirijenka ir „jo komanda“ dabar bando įtikinti V. Putiną, kad jis gali kontroliuoti situaciją šalyje naudodamasis politinėmis technologijomis.
Tuo metu Federalinės saugumo tarnybos (FSB) Konstitucinės santvarkos apsaugos ir kovos su terorizmu tarnyba stengiasi įtikinti V. Putiną, kad stabilizuoti situaciją šalyje įmanoma tik griežtomis priemonėmis ir „veržlių užsukimu“.
Šią situaciją laikraščio pašnekovas palygino su 1996 metų priešprieša. Tuomet griežtos linijos šalininkai siekė išsaugoti B. Jelcino valdžią atšaukdami arba atidėdami prezidento rinkimus ir įvesdami karinę padėtį, o oligarchai norėjo finansuoti jo rinkimų kampaniją.
Panašų vertinimą pateikė ir buvęs „Jukos“ vadovas Michailas Chodorkovskis.
„Tarp prezidento administracijos ir FSB antrosios valdybos egzistuoja akivaizdus konfliktas, — teigė jis interviu „The Washington Post“. — Šie žmonės gavo daug galių ir pradėjo labai stipriai veržti varžtus. Prezidento administracija bando kažkaip duoti suprasti V. Putinui, kad situacija gali tapti nebekontroliuojama.“
Kaip šio konflikto apraiškas laikraštis pateikia kritiškus pareiškimus, kuriuos išsako Rusijos valdžios atstovai.
V. Putino visuomeninių projektų valdybos vadovas Sergejus Novikovas balandžio pabaigoje vykusioje demografijos konferencijoje pareiškė: „Visuomenė pavargo nuo draudimų retorikos, nebeįmanoma dar kažko drausti.“
Tuo metu tinklaraštininkas Ilja Remeslo, kuris keletą metų dirbo su Kremliumi, nuo kovo vidurio pradėjo kritikuoti V. Putiną.
„Man susidaro įspūdis, kad dalis sistemos jau pradeda veikti prieš V. Putiną. Iš esmės tai primena tai, kas įvyko Sovietų Sąjungos pabaigoje, kai žmonės nekentė (komunistų) partijos ir darė viską, kad ją panaikintų.
V. Putino Rusija eis tuo pačiu keliu kaip ir Sovietų Sąjunga. Viskas kartojasi“, — teigė I. Remeslo interviu laikraščiui.
Leidinys taip pat mini valstybines apklausas, kurios jau kelias savaites fiksuoja V. Putino reitingų mažėjimą.
