Į Latviją iš Rusijos įskrido dronai: du nukrito, įvykio vietoje – ir kariuomenė

Šiuo metu incidento vietoje dirba kariuomenės, policijos ir valstybinės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos padaliniai.
Valstybinė priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba pranešė LETA, kad ketvirtadienį, apie 3.30 val. ryto pagalbos tarnyba gavo kelis pranešimus apie galimą gaisrą naftos saugykloje Rezeknės miesto Komunala gatvėje. Atvykę į vietą, ugniagesiai nustatė, kad atviros ugnies nebėra, tačiau buvo imtasi būtinų priemonių vienam iš rezervuarų atvėsinti.
Kariuomenės prašymu Valstybinė priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba išsiuntinėjo mobiliojo ryšio pranešimus apie galimą grėsmę oro erdvėje Ludzos, Balvių ir Rezeknės savivaldybių gyventojams.
Pasak pranešimo svetainėje 112.lv, kariuomenė informuoja atitinkamų teritorijų gyventojus, kad Latvijos oro erdvėje yra galimas pavojus. Balvių, Ludzos ir Rezeknės savivaldybių gyventojai raginami pasislėpti patalpose, uždaryti langus ir duris, o pamačius žemai skraidantį, įtartiną ar pavojingą objektą, laikytis nuo jo atokiau ir skambinti numeriu 112. Informacija apie grėsmės pabaigą bus pateikta atskirai.
Kaip jau buvo pranešta, pastaraisiais mėnesiais Latvijos rytinio Latgalos regiono gyventojai yra gavę panašius pranešimus į mobiliuosius telefonus, greičiausiai dėl Rusijos ir Ukrainos karinių dronų, artėjusių prie Latvijos oro erdvės arba į ją įskridusių.
Kariuomenė kartu su NATO sąjungininkais nuolat stebi oro erdvę, siekdama užtikrinti galimybę nedelsiant reaguoti į galimą grėsmę. Tam buvo sustiprinti oro gynybos pajėgumai prie rytinės sienos, dislokuojant papildomus dalinius.
Kol tęsiasi Rusijos agresija Ukrainoje, yra tikimybė, kad užsienio bepiločiai orlaiviai pakartotinai įskris į Latvijos oro erdvę arba prie jos priartės, teigia kariškiai.