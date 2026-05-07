PasaulisĮvykiai

Paviešino tariamą J. Epsteino atsisveikinimo laišką

2026 m. gegužės 7 d. 09:22
JAV teisėjas trečiadienį paviešino atsisveikinimo laišką, kurį likus kelioms savaitėms iki mirties Niujorko kalėjime neva parašė nuteistas seksualinis nusikaltėlis Jeffrey Epsteinas.
Daugiau nuotraukų (10)
J. Epsteino kameros draugas teigė, kad rado šį laišką knygoje po negarbę užsitraukusio finansininko nesėkmingo bandymo nusižudyti likus kelioms savaitėms iki jo mirties 2019 m. rugpjūtį.
„Jie daug mėnesių atliko tyrimą mano atžvilgiu – nieko nerado!!! Malonu turėti galimybę pasirinkti laiką, kada atsisveikinti“, – tvirtinama laiško, parašyto ant liniuoto popieriaus, tekste.
„Ką norite, kad aš daryčiau – pradėčiau verkti!! Nesmagu – tai ir neverta!!“ – sakoma laiške.
Susiję straipsniai
D. Trumpas sako nežinojęs apie žmonos planuotą viešą pareiškimą apie J. Epsteiną

D. Trumpas sako nežinojęs apie žmonos planuotą viešą pareiškimą apie J. Epsteiną

J. Epsteino bylos atgarsiai pasiekė Latviją: teisėsauga nustatė aukos latvės tapatybę

J. Epsteino bylos atgarsiai pasiekė Latviją: teisėsauga nustatė aukos latvės tapatybę

Teisėjas atmetė D. Trumpo ieškinį dėl šmeižto prieš „The Wall Street Journal“

Teisėjas atmetė D. Trumpo ieškinį dėl šmeižto prieš „The Wall Street Journal“

Šis laiškas daugelį metų buvo užantspauduotas, o tai buvo kameros draugo baudžiamojo proceso dalis. Tačiau paprašius laikraščiui „New York Times“, jį paviešino JAV Pietų Niujorko apygardos teismo teisėjas Kennethas Karas.
Nors dokumento autentiškumas nebuvo patvirtintas, jis buvo paviešintas vis dar keliant klausimus dėl daug pažinčių turėjusio finansininko mirties, kai jis laukė teismo proceso dėl kaltinimų prekyba žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais.
Jo mirtis buvo pripažinta savižudybe, tačiau daugybė saugumo spragų kalėjime ir dingę vaizdo stebėjimo kamerų įrašai sukėlė abejonių dėl oficialios įvykių versijos.
J. Epsteinas 2019 m. liepos pabaigoje buvo rastas susižalojęs savo kameroje, o pareigūnai nurodė, kad tai buvo nesėkmingas bandymas nusižudyti. Teigiama, kad minėtas laiškas buvo parašytas prieš šį ankstesnį incidentą ir įdėtas į knygą.
J. Epsteino istorija toliau drumsčia politikos sferą JAV ir Jungtinėje Karalystėje, nes ankstesniais mėnesiais buvo paviešinti dokumentai, susiję su plačiu finansininko gyvenimo tyrimu.
Jeffrey EpsteinasJAV

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.