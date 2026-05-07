Paviešino tariamą J. Epsteino atsisveikinimo laišką

J. Epsteino kameros draugas teigė, kad rado šį laišką knygoje po negarbę užsitraukusio finansininko nesėkmingo bandymo nusižudyti likus kelioms savaitėms iki jo mirties 2019 m. rugpjūtį.
„Jie daug mėnesių atliko tyrimą mano atžvilgiu – nieko nerado!!! Malonu turėti galimybę pasirinkti laiką, kada atsisveikinti“, – tvirtinama laiško, parašyto ant liniuoto popieriaus, tekste.
„Ką norite, kad aš daryčiau – pradėčiau verkti!! Nesmagu – tai ir neverta!!“ – sakoma laiške.
Šis laiškas daugelį metų buvo užantspauduotas, o tai buvo kameros draugo baudžiamojo proceso dalis. Tačiau paprašius laikraščiui „New York Times“, jį paviešino JAV Pietų Niujorko apygardos teismo teisėjas Kennethas Karas.
Nors dokumento autentiškumas nebuvo patvirtintas, jis buvo paviešintas vis dar keliant klausimus dėl daug pažinčių turėjusio finansininko mirties, kai jis laukė teismo proceso dėl kaltinimų prekyba žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais.
Jo mirtis buvo pripažinta savižudybe, tačiau daugybė saugumo spragų kalėjime ir dingę vaizdo stebėjimo kamerų įrašai sukėlė abejonių dėl oficialios įvykių versijos.
J. Epsteinas 2019 m. liepos pabaigoje buvo rastas susižalojęs savo kameroje, o pareigūnai nurodė, kad tai buvo nesėkmingas bandymas nusižudyti. Teigiama, kad minėtas laiškas buvo parašytas prieš šį ankstesnį incidentą ir įdėtas į knygą.
J. Epsteino istorija toliau drumsčia politikos sferą JAV ir Jungtinėje Karalystėje, nes ankstesniais mėnesiais buvo paviešinti dokumentai, susiję su plačiu finansininko gyvenimo tyrimu.