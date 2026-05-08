Apklausos: smarkiai pašoko neigiamas europiečių požiūris į JAV

Remiantis apklausomis 27 Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse, žmonių, turinčių nepalankią nuomonę apie Jungtines Valstijas, nuo 2025 m. spalio ir lapkričio mėnesių padaugėjo 14 proc., dabar tokios nuomonės laikosi 74 proc. europiečių.
„Eurobarometro“ apklausa parodė, kad tik 24 proc. europiečių teigiamai vertina JAV.
Rusiją neigiamai vertina 83 proc. apklaustų ES piliečių, Kiniją – 61 proc., Indiją – 41 procentas.
Šis pokytis sutampa su didele įtampa transatlantinėje bendruomenėje, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas nusitaikė į ES tarifais, grasino Grenlandijos suverenitetui ir pradėjo naują karą Artimuosiuose Rytuose.
Europos Komisija atsisakė komentuoti apklausos išvadas.
„JAV yra svarbi mūsų partnerė ir mes konstruktyviai su jomis bendradarbiaujame visais bendro intereso klausimais“, – sakė komisijos atstovė Arianna Podesta.
73 proc. respondentų Europos Sąjungą apibūdino kaip „stabilumo vietą neramiame pasaulyje“.
Apklausa parodė didžiulį palaikymą glaudesniam ES bendradarbiavimui gynybos ir saugumo srityje – bendrą politiką šioje srityje palaikė 81 proc. respondentų, daugiausiai per 20 metų.
Apklausa buvo atlikta nuo kovo vidurio iki balandžio pradžios visose 27 ES valstybėse narėse, apklausta daugiau nei 26 tūkst. žmonių.
