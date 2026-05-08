D. Trumpas pavedė perduoti popiežiui Leonui XIV svarbią žinią

Apie tai D. Trumpas kalbėjo žurnalistams Vašingtone, praneša „RBC-Ukraina“, remdamasi televizijos kanalo C-SPAN transliacija.
D. Trumpas atskleidė, kokią konkrečią žinutę paprašė perduoti popiežiui.
„Aš jam pasakiau: „Perduokite Popiežiui labai mandagiai, labai pagarbiai, kad Iranas negali turėti branduolinio ginklo. Taigi, kai jis stos jų pusėn, taip pat perduokite Popiežiui, kad Iranas nužudė 42 tūkst. nekaltų protestuotojų, kurie neturėjo ginklų. Perduokite tai Popiežiui“, – sakė D. Trumpas.
Parengta pagal „RBC-Ukraina“ inf.
