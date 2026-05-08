PasaulisĮvykiai

D. Trumpas pavedė perduoti popiežiui Leonui XIV svarbią žinią

2026 m. gegužės 8 d. 12:13
Lrytas.lt
Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentas Donaldas Trumpas pavedė JAV valstybės sekretoriui Marco Rubio perduoti popiežiui Leonui XIV asmeninę žinutę dėl Irano branduolinės programos. Jis taip pat paprašė priminti pontifikui apie Irano režimo aukas.
Daugiau nuotraukų (1)
Apie tai D. Trumpas kalbėjo žurnalistams Vašingtone, praneša „RBC-Ukraina“, remdamasi televizijos kanalo C-SPAN transliacija.
D. Trumpas atskleidė, kokią konkrečią žinutę paprašė perduoti popiežiui.
„Aš jam pasakiau: „Perduokite Popiežiui labai mandagiai, labai pagarbiai, kad Iranas negali turėti branduolinio ginklo. Taigi, kai jis stos jų pusėn, taip pat perduokite Popiežiui, kad Iranas nužudė 42 tūkst. nekaltų protestuotojų, kurie neturėjo ginklų. Perduokite tai Popiežiui“, – sakė D. Trumpas.
Susiję straipsniai
Dar viena D. Trumpo tirada: sureagavo Vatikanas

Dar viena D. Trumpo tirada: sureagavo Vatikanas

Iš popiežiaus Leono XIV – atsakas D. Trumpui

Iš popiežiaus Leono XIV – atsakas D. Trumpui

JAV teigimu, M. Rubio ir popiežiaus Leono XIV pokalbis buvo draugiškas ir konstruktyvus

JAV teigimu, M. Rubio ir popiežiaus Leono XIV pokalbis buvo draugiškas ir konstruktyvus

Parengta pagal „RBC-Ukraina“ inf.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)JAVPopiežius Leonas XIV
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.