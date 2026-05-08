Kraupų nusikaltimą Bulgarijoje įvykdžiusi lietuvė: „Į mane buvo įsikūnijęs kažkoks velnias“

Psichiatrijos įstaigoje jai bus atliekamas kaltinamosios psichinės būklės tyrimas byloje dėl pasikėsinimo nužudyti daugiau nei vieną žmogų. Teismo posėdyje A. Ilinaitė prašė švelnesnės kardomosios priemonės, tačiau prokuratūra reikalavo palikti ją suimtą.
„Neprisimenu, kaip tai padariau, asmeniškai šių žmonių nepažįstu, neturėjau pikto ketinimo atlikti šiuos veiksmus, negaliu pasakyti, kodėl taip nutiko, po didelio kiekio alkoholio poveikio atrodė, tarsi į mane buvo įsikūnijęs kažkoks velnias. Dėl daugybės problemų pradėjau vartoti alkoholį. Labai gailiuosi ir atsiprašau šių žmonių. Jei galiu ką nors pakeisti ir padėti, tiesiog pasakykite“, – teisme sakė A. Ilinaitė.
Prokuratūra nurodė, kad nors tyrimas dar tik pradiniame etape, jau surinkta pakankamai įrodymų, leidžiančių manyti, jog būtent ji įvykdė nusikaltimą. Byloje jau atliktos trys teismo medicinos ekspertizės.
Susiję straipsniai
Ketvirtasis nukentėjusysis patyrė lengvus sužalojimus ir buvo išleistas gydytis ambulatoriškai. Prokuratūros duomenimis, 67 metų vyras ir 86 metų moteris patyrė daugybinius pjautinius ir durtinius sužalojimus.
Vyrui nustatyta durtinė-pjautinė žaizda dešinėje krūtinės pusėje, sukėlusi pavojų gyvybei. Ekspertas pažymėjo, kad be skubios chirurginės pagalbos trauma galėjo būti mirtina.
Moteriai vienas iš sužalojimų sukėlė nuolatinį bendrą sveikatos sutrikimą, pavojingą gyvybei. Prokuratūra pabrėžė, kad kaltinimai susiję su sunkiu tyčiniu nusikaltimu, už kurį gresia nuo 15 iki 20 metų laisvės atėmimo bausmė, įkalinimas iki gyvos galvos arba įkalinimas iki gyvos galvos be teisės į bausmės pakeitimą.
„Veika pasižymi itin dideliu visuomeniniu pavojingumu. Per trumpą laiką buvo sužaloti keturi žmonės“, – teismo salėje pareiškė prokuroras.
Pasak kaltinimo, jei kaltinamosios judėjimo laisvė nebūtų apribota, egzistuotų rizika, kad ji gali įvykdyti kitą nusikaltimą arba pasislėpti, juolab kad ji yra užsienio pilietė.
A. Ilinaitės advokatas teigė, kad byloje yra duomenų, jog moteris sirgo bipoliniu sutrikimu ir gydėsi dar iki incidento. Teismas nusprendė, kad egzistuoja reali rizika, jog kaltinamoji gali pasislėpti, taip pat pavojus dėl jos elgesio nenuspėjamumo, todėl paliko galioti suėmimą.
Atskirame procese prokuratūra paprašė A. Ilinaitę 30 dienų paguldyti į psichiatrijos įstaigą jos psichinei būklei ištirti. Teisme moteris pareiškė mananti, kad serga ir jai reikalinga psichiatrinė pagalba.
„Aš nesijaučiu gerai, galiu nemiegoti ištisas dienas, turiu polinkį į alkoholį, sergu depresija. Esu bandžiusi nusižudyti. Likau be pinigų ir negalėjau susimokėti už būstą“, – pasakojo A. Ilinaitė.
Ji taip pat teigė kenčianti nuo panikos atakų ir prieš incidentą daugiau nei 24 valandas vartojusi alkoholį. Byloje dalyvaujantis ekspertas nurodė, kad yra medicininių indikacijų kaltinamąją hospitalizuoti Lovečo kalėjimo psichiatrijos skyriuje.
Teismas patenkino prokuratūros prašymą ir skyrė 30 dienų hospitalizaciją ekspertizei atlikti bei teismo psichiatrinei išvadai parengti. Iki sprendimo įsiteisėjimo A. Ilinaitė bus laikoma Varnos universitetinės ligoninės „Šv. Marina“ psichiatrijos klinikoje.
Teismo sprendimas gali būti apskųstas per tris dienas.
Parengta pagal „Moreno.net“ inf.
Bulgarijalietuvėsubadė peiliu
Rodyti daugiau žymių