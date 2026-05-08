Ketvirtadienį vakare Nacionalinės ginkluotosios pajėgos (NBS) pranešė sustabdžiusios antrojo drono, nukritusio Latgaloje, paieškas, tačiau kartu mano, kad dronas vis dar yra pavojingas ir gali sprogti.
R. Kozlovskis penktadienio rytą telefonu sakė LTV, kad antrojo drono paieškos bus atnaujintos šiandien. Tikėtina, kad paieškai vykdyti reikės perskirstyti personalą ir pakeisti taktiką, atsižvelgiant į drono galimo skrydžio kelio analizę ir nukritimo vietą.
Patirtis rodo, kad vietiniai gyventojai gali būti pirmieji, suradę droną, todėl labai svarbu, kad žmonės nesiartintų prie tokio objekto, o apie radinį nedelsdami praneštų skubios pagalbos tarnyboms.
R. Kozlovskis pridūrė, kad gyventojų suteikta informacija apie į Latvijos oro erdvę įskridusių dronų judėjimą buvo labai naudinga tarnyboms. Pavyzdžiui, ketvirtadienį vieną iš dronų, kuris pasiekė Rezeknę ir tada skrido link sienos, iš tiesų pavyko susekti pagal liudininkų skambučius, sakė ministras.
Kaip pranešta, ketvirtadienį paryčiais iš Rusijos į Latvijos oro erdvę įskrido keli dronai, iš kurių bent vienas sudužo Rezeknėje, apgadindamas naftos saugyklą. Manoma, kad dar vienas dronas galėjo nukristi nuošalesnėje vietovėje, o trečiasis paliko Latvijos oro erdvę.
Ludzos, Balvių ir Rezeknės apylinkėse esantys žmonės į savo mobiliuosius telefonus gavo pranešimus, įspėjančius apie grėsmę oro erdvėje.
NBS pažymi, kad tol, kol tęsiasi Rusijos agresija Ukrainoje, yra galimybė, kad pasikartos atvejai, kai užsienio dronai įskrenda į Latvijos oro erdvę arba prie jos priartėja.
Latvijos gynybos sektorius nėra pasirengęs nutupdyti ar numušti užsienio dronus, naujienų agentūrai LETA sakė buvęs Latvijos nacionalinių ginkluotųjų pajėgų (NBS) bei oro pajėgų vadas ir buvęs ambasadorius Kazachstane bei Azerbaidžane Juris Maklakovas.
J. Maklakovas sakė, kad karas Ukrainoje tęsiasi jau penktus metus, o karinių dronų vaidmuo ir keliamas pavojus aptarinėjami jau keletą metų. Gynybos sektorius tuo tarpu viešai bando pristatyti Latviją kaip dronų supergalią.
Turėdamas omenyje šias aplinkybes J. Maklakovas daro išvadą, kad reikalingų rezultatų dronų gynybos srityje pasiekta nebuvo.
„Viešai pateikta informacija rodo, kad ketvirtadienį į Latviją įskrido trys dronai. Bet kas atsitiks ir kaip mes reaguosime, jei atskris dešimt dronų? O jei atskris kelios dešimtys ar šimtas dronų?“ – retoriškai klausė J. Maklakovas.
Ekspertas taip pat mano, kad trūksta reglamentavimo, kuris leistų aktyviau reaguoti į tokius incidentus, įskaitant mobiliųjų dalinių dislokavimą dronų įskridimams neutralizuoti.
Jis taip pat mano, kad šie daliniai galėtų būti suformuoti įtraukiant Nacionalinę gvardiją ir Valstybės sienos apsaugos tarnybą. Kartu tokių grupių kūrimas pareikalautų mokymų ir aprūpinimo priešdroninėmis priemonėmis.
J. Maklakovas savo komentarus užbaigė pabrėždamas, kad karo Ukrainoje pabaigos nematyti ir kad abi kariaujančios šalys dronų naudoja vis daugiau. Atsižvelgiant į šį faktą, galima tikėtis, kad ir dronų incidentų skaičius Latvijoje augs.
