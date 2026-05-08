Per pirmąsias pontifikato metines popiežius jaučiasi „palaimintas“

2026 m. gegužės 8 d. 17:00
Popiežius Leonas XIV lankydamasis Pietų Italijoje paminėjo pirmąsias savo pontifikato metines. Jaučiuosi „palaimintas“, penktadienį Pompėjuose sakė Katalikų bažnyčios vadovas.
„Kokia nuostabi diena, tiek daug palaiminimų“, – kalbėjo popiežius susirinkusiems tikintiesiems, tarp kurių buvo daug ligotų ir neįgalių žmonių.
Popiežius Leonas XIV prieš metus buvo išrinktas mirusio savo pirmtako Pranciškaus įpėdiniu. Praėjus dešimčiai dienų jis buvo iškilmingai inauguruotas.
Penktadienį Pompėjuose susirinko tūkstančiai žmonių, laukusių popiežiaus atvykimo. Šis iš netoliese esančio Neapolio atskrido baltu sraigtasparniu.
„Man smalsu pamatyti naująjį popiežių, – sakė 68-erių Salvatorė Sica. – Jis nėra kaip Pranciškus, kuris tarsi brolis ar tėvas priklausė šeimai“. Leonas pamokslauja apie taiką, „tačiau man jis atrodo atitolęs nuo žmonių“, – pridūrė jis.
„Nepaisant to, jis geras popiežius“, – kalbėjo S. Sica.
Santūrus Leono XIV elgesys kontrastuoja su jo pirmtako Pranciškaus, kuris buvo žinomas dėl savo spontaniško ir kartais ūmaus temperamento.
Popiežius į Pompėjus atvyko praėjus dienai po susitikimo su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio Vatikane, kuriame jiedu po pastarųjų įtampų tarp pontifiko ir JAV prezidento Donaldo Trumpo dėl Irano karo pabrėžė savo bendrus interesus.
D. Trumpas su pasipiktinimu reagavo į iš JAV kilusio popiežiaus raginimus siekti taikos ir apkaltino jį stojant į vieną pusę su šalimi, „kuri nori branduolinio ginklo“. Leonas XIV, be to, JAV elgesį su migrantais yra pavadinęs „labai nepagarbiu“ ir pareikalavęs „žmogiškumo“.
Italijos premjerė Giorgia Meloni, parėmusi popiežių ginče su D. Trumpu, penktadienį padėkojo pontifikui už „nenuilstamą tikėjimo, vilties ir taikos žinią“. Šiais sudėtingais ir nesaugiais laikais jo balsas ne tik krikščionims yra „orientyras pasauliniu lygiu“, rašė G. Meloni tinkle „X“.
