Ryžtingas sprendimas: uždraudė rusų kalbą posėdžių salėje

Naujosiose procedūrinėse taisyklėse rumunų kalba paskelbta darbine kalba posėdžių salėje. Anksčiau rusų kalba buvo klasifikuojama kaip „tarpetninė“ kalba, į ją būdavo nuolat verčiami dokumentai.
„Valstybinėse institucijose turi būti vartojama mūsų oficiali kalba – rumunų“, – sakė taisykles pristatęs valdančiųjų partijos narys Igoris Talmazanas.
Komunistų partijai priklausantis Konstantinas Staris aiškino, esą naujosios taisyklės kenkia parlamento legitimumui, o valdantieji, pasak jo, pagal šią logiką vėliau atšauks ir pačius rinkimus.
Dešinės pakraipos opozicinės partijos „Demokratija namuose“ atstovas Alexandru Versininas skundėsi, kad valdantieji šiandien jiems „užčiaupia burnas“, o rytoj esą ims nurodinėti žurnalistams, kokius klausimus galima užduoti.
Parlamento pirmininkas Igoris Grosu nutraukė A. Versinino kalbą dėl, pasak jo, parlamente nederamo grubumo, o opozicijos nariai protestuodami išėjo iš posėdžių salės.
Rumunų kalba Moldovoje įtvirtinta kaip vienintelė valstybinė kalba ir ją vis dažniau vartoja jauni žmonės, siekiantys glaudesnių ryšių su Europa. Rusų kalba vis dar plačiai naudojama šalies žiniasklaidoje.
