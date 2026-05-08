Ryžtingas sprendimas: uždraudė rusų kalbą posėdžių salėje

2026 m. gegužės 8 d. 10:20
Moldovos parlamentas, kurį kontroliuoja proeuropietiška prezidentės Maios Sandu partija, ketvirtadienį apribojo rusų kalbos vartojimą posėdžių salėje. Šiuo ėjimu pasipiktinusios prorusiška ir dešinės pakraipos opozicinės partijos paliko posėdžių salę, praneša „TVP World“.
Naujosiose procedūrinėse taisyklėse rumunų kalba paskelbta darbine kalba posėdžių salėje. Anksčiau rusų kalba buvo klasifikuojama kaip „tarpetninė“ kalba, į ją būdavo nuolat verčiami dokumentai.
„Valstybinėse institucijose turi būti vartojama mūsų oficiali kalba – rumunų“, – sakė taisykles pristatęs valdančiųjų partijos narys Igoris Talmazanas.
Komunistų partijai priklausantis Konstantinas Staris aiškino, esą naujosios taisyklės kenkia parlamento legitimumui, o valdantieji, pasak jo, pagal šią logiką vėliau atšauks ir pačius rinkimus.

Dešinės pakraipos opozicinės partijos „Demokratija namuose“ atstovas Alexandru Versininas skundėsi, kad valdantieji šiandien jiems „užčiaupia burnas“, o rytoj esą ims nurodinėti žurnalistams, kokius klausimus galima užduoti.
Parlamento pirmininkas Igoris Grosu nutraukė A. Versinino kalbą dėl, pasak jo, parlamente nederamo grubumo, o opozicijos nariai protestuodami išėjo iš posėdžių salės.
Rumunų kalba Moldovoje įtvirtinta kaip vienintelė valstybinė kalba ir ją vis dažniau vartoja jauni žmonės, siekiantys glaudesnių ryšių su Europa. Rusų kalba vis dar plačiai naudojama šalies žiniasklaidoje.
Prezidentė M. Sandu smerkia Rusijos invaziją į kaimyninę Ukrainą ir kaltina Maskvą bandymu destabilizuoti jos vyriausybę.
2024 m. referendume šalies rinkėjai nedidele pritarė narystei ES, kurią Sandu tikisi pasiekti iki 2030 m.
