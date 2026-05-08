Sprogimo Kinijos fejerverkų gamykloje aukų skaičius išaugo iki 37

2026 m. gegužės 8 d. 11:34
Šią savaitę centrinėje Kinijoje fejerverkų gamykloje įvykusio sprogimo aukų skaičius išaugo iki 37, o vienas asmuo tebėra dingęs be žinios, penktadienį pranešė valstybinė televizija CCTV.
Pranešime teigiama, kad dar 51 žmogus gydomas ligoninėje, iš jų penki – su sunkiais sužalojimais.
Sprogimas įvyko pirmadienį Hunano provincijos Liujanghės mieste. Šis regionas laikomas Kinijos fejerverkų gamybos širdimi.
Valdžios institucijų teigimu, paieškos operacijos nelaimės vietoje iš esmės baigtos, jose dalyvavo daugiau nei 1,5 tūkst. gelbėjimo tarnybų darbuotojų.
Kaip pranešė CCTV, policija apklausė aštuonis žmones dėl įtariamo aplaidumo, kuris galėjo sukelti šį nelaimingą atsitikimą. Sprogimo priežastis toliau tiriamos.
Kinija pagamina didžiąją dalį pasaulyje prekiaujamų fejerverkų, tačiau šią pramonės šaką jau seniai lydi mirtini nelaimingi atsitikimai darbo vietose. Kitoje Hunan provincijos fejerverkų gamykloje 2025 m. birželio mėn. per sprogimą žuvo devyni žmonės.
