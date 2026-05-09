„Sumažintas pavojaus jausmas“ ir apšaudytas sraigtasparnis: paneigė du mitus apie V. Putiną

Jau kurį laiką Rusijos propagandistai platina šias ir kitas istorijas apie V. Putiną.
Vienoje jų teigiama, kad Rusijos lyderio sraigtasparnis buvo „apšaudytas“ 2000-ųjų Naujųjų metų naktį, o kitoje – kad dar dirbdamas KGB agentu Dresdene jis išvaikė girtą minią.
Apšaudymo nebuvo
Apšaudymo nebuvo
2000-ųjų Naujųjų metų naktį tuomet laikinasis prezidentas V. Putinas nusprendė skristi į Čečėniją, tačiau pakeliui į maištaujantį regioną jo sraigtasparnis esą buvo apšaudytas.
Grįžti jam neva teko automobiliu, važiuojant per kovotojų užminuotą kelią, kuriame įvyko sprogimas.
Apie tai pats prezidentas ir jo ilgametis bendražygis Igoris Sečinas, tą dieną tapęs prezidento administracijos vadovo pavaduotoju, papasakojo tik po 18 metų – interviu rinkimų kampanijos filmui „Putin“, kurį sukūrė Andrejus Kondrašovas.
„Iš pradžių pagalvojau, kad tai fejerverkas, juk buvo Naujieji metai. Pilotai pasakė: „Koks fejerverkas? Mus apšaudo“, – apie grįžimo kelią pridūrė I. Sečinas.
Vis dėlto sraigtasparnio apšaudymo ir sprogimo kelyje greičiausiai nebuvo.
V. Putino vizitą į Čečėniją nušvietė žurnalistai, tačiau nė vienas jų nepranešė apie jokius incidentus. Be to, tuometinis spaudos ministras Michailas Lesinas po kelionės davė interviu ir nė karto neužsiminė apie pavojus.
Priešingai – iš jo žodžių matyti, kad viskas vyko ramiai: „Nepaisant rūko, buvo matyti pašvaistė. Žmonės toliau vykdė savo užduotis.“
Vienas iš šio vizito organizavime dalyvavusių pareigūnų interviu knygos „Caras savo asmenyje“ autoriams taip pat paneigė V. Putino ir I. Sečino pasakojimą.
Pareigūnas teigė, kad jis tikrai būtų žinojęs apie apšaudymą ar sprogimą, tačiau realybėje to nebuvo.
Iš tiesų prisistatė vertėju
Propaganda ne kartą pasakojo, kaip 1989 m. pabaigoje dar KGB pulkininkas leitenantas V. Putinas išvaikė girtą minią, ketinusią šturmuoti KGB rezidentūrą.
Plačiausiai ši istorija nuskambėjo 2012 m. Andrejaus Karaulovo laidoje per „Penktojo kanalo“ eterį.
Pagal šią versiją į KGB kiemą esą įsiveržė 5 tūkst. „girtų vokiečių“. Tuomet V. Putinas nusileido prie minios 12 laiptelių su pistoletu, kuriame buvo 12 šovinių, ir pasakė: „Aš karininkas, turiu 12 šovinių, vieną pasiliksiu sau, bet vykdydamas pareigą šaudysiu.“
Teigiama, kad po to jis lėtai užlipo atgal tais pačiais 12 laiptelių, atsisuko ir pamatė, jog minia pradėjo skirstytis.
2018 m. filme „Putin“ įvykiai pateikiami kiek kitaip: pagyvenęs Berlyno gyventojas, ne kartą rodytas valstybinėje propagandoje, teigė asmeniškai girdėjęs, kaip būsimas prezidentas įsakė saugoti pastatą ginklu ir taip išgąsdino minią.
Tačiau pats prezidentas tame pačiame filme pateikia prieštaringą versiją – prisipažįsta, kad miniai prisistatė vertėju.
Visai kitaip šią istoriją V. Putinas pasakojo 2000 metais.
Iš jo žodžių matyti, kad nieko herojiško jis nepadarė: išėjo pas minią, prisistatė vertėju, bet niekam negrasino, o pamatęs agresyvią nuotaiką paskambino sovietų kariuomenės štabui prašydamas pagalbos, kuri vėlavo dėl Maskvos pasimetimo.
Minia išsiskirstė ne dėl jo žodžių, o tik po kelių valandų, kai galiausiai atvyko kariškiai.
Toje pačioje knygoje V. Putinas, remdamasis KGB charakteristika, teigė turįs „sumažintą pavojaus jausmą“.
Šis teiginys ėmė atrodyti keistai COVID laikotarpiu, kai prezidentas ėmėsi precedento neturinčių priemonių, siekdamas nesusirgti – pavyzdžiui, kelerius metus po pandemijos pradžios jo aplinkos žmonėms tekdavo izoliuotis prieš susitikimus su juo.
Rusijos propaganda ne kartą buvo pagauta kurianti istorijas apie pavojus, kuriuos esą patiria V. Putinas.
Pavyzdžiui, 2025 m. gegužę valdžia melagingai teigė, kad per Putino kelionę į Kursko sritį jo sraigtasparnis „pateko į Ukrainos dronų atakos atremimo epicentrą“.
Kaip rašė „The Moscow Times“, remdamasis keturiais šaltiniais vyriausybėje ir Kremliuje, šį „rizikingą“ epizodą saugumo struktūros išgalvojo, siekdamos įtikinti rusus, kad prezidentas neslepiasi už kitų nugarų ir pats rizikuoja.
Vakaruose V. Putinas nelaikomas drąsiu. Šią savaitę viena Europos žvalgyba nutekino į žiniasklaidą ataskaitą, kurioje teigiama, kad Federalinė apsaugos tarnyba sustiprino diktatoriaus apsaugą, o jis pats esą baiminasi perversmo.
