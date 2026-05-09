Baisi nelaimė JAV oro uoste: lėktuvas pakilimo take kliudė žmogų, jį įtraukė variklis

Portalui „ABC News“ vienas pareigūnas patvirtino, kad žmogų bent iš dalies įtraukė vienas iš lėktuvo variklių. Dėl to trumpam kilo variklio gaisras, kurį užgesino ugniagesiai.
Pranešta mažiausiai apie vieną nesunkiai sužeistą keleivį, o visi lėktuve buvę žmonės yra tikrinami medikų.
Denverio tarptautinis oro uostas nurodė, kad incidentas įvyko penktadienį apie 23.19 val. vietos laiku, kai „Frontier“ 4345-asis reisas pranešė kilimo metu partrenkęs pėsčiąjį. Lėktuve buvo 231 žmogus.
Keleiviai ant tako evakavosi naudodamiesi čiuožynėmis, o gelbėjimo tarnybos autobusais juos nugabeno į terminalus.
Skrydžių valdymo garso įraše, kurį paskelbė „ATC.com“, užfiksuota, kaip įgula apie avarinę situaciją pranešė dispečeriams.
„Bokšte, „Frontier 4345“, sustojame ant tako. Mes ką tik kažką partrenkėme... turime variklio gaisrą“, – girdėti piloto žodžiai įraše.
Paklaustas, kiek žmonių yra lėktuve, pilotas atsakė: „Lėktuve yra 231 žmogus... Ant tako ėjo žmogus.“
Netrukus pilotas pranešė apie blogėjančią situaciją ir būtinybę evakuoti keleivius.
„Į lėktuvo vidų pateko dūmų, evakuosime žmones ant tako“, – sakė pilotas.
Į įvykio vietą atvyko Denverio ugniagesių departamentas ir užgesino gaisrą.
„Frontier Airlines“ išplatintame pareiškime teigiama, kad 4345-asis reisas tą vakarą kilo iš Denverio tarptautinio oro uosto į Los Andželo tarptautinį oro uostą, kai „orlaivis, kaip pranešama, ant tako partrenkė pėsčiąjį“.
Bendrovė nurodė, kad salone buvo pastebėti dūmai, todėl pilotai nutraukė kilimą, o keleiviai atsargumo sumetimais buvo saugiai evakuoti naudojant čiuožynes.
Oro bendrovė taip pat patvirtino, kad „Airbus A321“ lėktuvu skrido 224 keleiviai ir 7 įgulos nariai.
„Tiriame šį incidentą ir kartu su oro uostu bei kitomis saugumo institucijomis renkame daugiau informacijos. Esame labai nuliūdinti šio įvykio“, – teigė „Frontier Airlines“.
„ABC News“ šaltinis, susipažinęs su incidento aplinkybėmis, teigė, kad šeštadienio rytą oro uosto apsauga tikrino rytinę perimetro tvorą ieškodama galimų plyšių. Taip pat nurodyta, kad partrenktas žmogus, panašu, nebuvo susijęs su darbais, vykusiais ant gretimo tako.
