PasaulisĮvykiai

D. Trumpas teigia svarstantis iš Vokietijos atitraukiamus karius perkelti į Lenkiją

2026 m. gegužės 9 d. 14:13
JAV prezidentas Donaldas Trumpas užsiminė, kad iš Vokietijos atitraukiami amerikiečių kariai gali būti perkelti į Lenkiją. Tai įmanoma, pareiškė jis penktadienį. D. Trumpas pabrėžė, kad jo santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu yra „puikūs“.
Daugiau nuotraukų (1)
Lenkijos vadovas prieš kelias dienas patvirtino, kad galėtų priimti JAV karius.
„Turime tam reikalingą infrastruktūrą, – sakė jis. – Paraginsiu, kad šie kariai liktų Europoje“. Kokioje šalyje juos dislokuos, nuspręs JAV prezidentas.
JAV vyriausybė neseniai pareiškė, kad per ateinančius 6–12 mėnesių išves iš Vokietijos apie 5 tūkst. karių. Anot D. Trumpo, jų gali būti „gerokai daugiau“. Šiuo sprendimu jis baudžia Vokietiją už kritiką dėl Irano karo, rašo „spiegel.de“.
Susiję straipsniai
Apklausos: smarkiai pašoko neigiamas europiečių požiūris į JAV

Apklausos: smarkiai pašoko neigiamas europiečių požiūris į JAV

Po V. Zelenskio pokšto dėl Pergalės dienos parado – Kremliaus reakcija

Po V. Zelenskio pokšto dėl Pergalės dienos parado – Kremliaus reakcija

Prabilo apie didelę žalą D. Trumpo įvaizdžiui: svajoja esantis didžiu karo vadu

Prabilo apie didelę žalą D. Trumpo įvaizdžiui: svajoja esantis didžiu karo vadu

NATO narė Lenkija jau seniai tikisi didesnės nuolatinės JAV karinės bazės šalyje. Ypač didelės viltys buvo 2003 m., kai JAV įžengė į Iraką. Lenkija tada, priešingai nei Vokietija, priklausė vadinamajai Norinčiųjų koalicijai. Dėl to buvo manoma, jog yra gerų galimybių, kad JAV bazė iš Ramšteino bus perkelta į Lenkiją.
Per K. Nawrockio prisistatymo vizitą Balstuosiuose rūmuose praėjusį rudenį D. Trumpas patikino, kad amerikiečių kariai nebus išvesti iš Lenkijos. Jei Varšuva norėtų, jų galėtų būti net daugiau, teigė D. Trumpas.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)JAVVokietija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.