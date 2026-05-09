D. Trumpas teigia svarstantis iš Vokietijos atitraukiamus karius perkelti į Lenkiją

Lenkijos vadovas prieš kelias dienas patvirtino, kad galėtų priimti JAV karius.
„Turime tam reikalingą infrastruktūrą, – sakė jis. – Paraginsiu, kad šie kariai liktų Europoje“. Kokioje šalyje juos dislokuos, nuspręs JAV prezidentas.
JAV vyriausybė neseniai pareiškė, kad per ateinančius 6–12 mėnesių išves iš Vokietijos apie 5 tūkst. karių. Anot D. Trumpo, jų gali būti „gerokai daugiau“. Šiuo sprendimu jis baudžia Vokietiją už kritiką dėl Irano karo, rašo „spiegel.de“.
NATO narė Lenkija jau seniai tikisi didesnės nuolatinės JAV karinės bazės šalyje. Ypač didelės viltys buvo 2003 m., kai JAV įžengė į Iraką. Lenkija tada, priešingai nei Vokietija, priklausė vadinamajai Norinčiųjų koalicijai. Dėl to buvo manoma, jog yra gerų galimybių, kad JAV bazė iš Ramšteino bus perkelta į Lenkiją.
Per K. Nawrockio prisistatymo vizitą Balstuosiuose rūmuose praėjusį rudenį D. Trumpas patikino, kad amerikiečių kariai nebus išvesti iš Lenkijos. Jei Varšuva norėtų, jų galėtų būti net daugiau, teigė D. Trumpas.
