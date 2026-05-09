Kalbėdamas apie Rusijos bandymus kištis į būsimus parlamento rinkimus, Armėnijos Nacionalinio Susirinkimo pirmininkas Alenas Simonianas rėžė: „Neleisime paversti Armėnijos gubernija. Nebūsime valdomi taip, kaip yra valdoma Baltarusija.“
Baltarusijos užsienio reikalų ministerijai tokie komentarai nepatiko.
Ministerijos atstovas spaudai Romanas Varankovas į šią frazę atsakė ištisa tirada. Jis A. Simoniano pareiškimą pavadino priešrinkiminiu populizmu ir beviltišku bandymu atitraukti savo elektorato dėmesį nuo rimtų vidaus problemų.
Paskui pasipylė priekaištai dėl etikečių klijavimo ir išorinio priešo paieškų didžiulio skurdo ir ištisų regionų stagnacijos fone.
Baltarusija esą yra suvereni valstybė, savarankiškai nustatanti savo sąjunginių santykių su Rusija formatą ir netgi besididžiuojanti šiuo bendradarbiavimu. R. Varankovas taip pat paminėjo vadinamojo subalansuoto provakarietiško kurso, kurio laikosi oficialusis Jerevanas, rezultatus.
Jo teigimu, tai ir depopuliacija, ir nuolatinis ekonominis nestabilumas, ir visiška priklausomybė užsienio politikos srityje, verčianti marionetiškai rengti svetimus viršūnių susitikimus.
Leidinys „Salidarnast“ mano, kad būtent pastarasis aspektas sukėlė tokią emocingą Aliaksandro Lukašenkos režimo reakciją.
Šiomis dienomis Jerevane vyksta tokio aukšto lygio viršūnių susitikimai, apie kokius oficialusis Minskas net nesvajoja, tenkindamasis nostalgiškais prisiminimais apie prieš 10 metų netikėtai nusišypsojusią sėkmę.
Į akis krinta ir tai, kaip Užsienio reikalų ministerijos atstovo spaudai žodžiai bumerangu skrieja atgal, negailestingai atspindėdami jo išsakytas pretenzijas.
Armėniją pavadinti turtinga šalimi būtų sunku, tačiau „Salidarnast“ atkreipia dėmesį ir į pačios Baltarusijos problemas.
Nebelikus galimybių užsidirbti iš Rusijos kariuomenės užsakymų ir parduoti prekių į Rusiją, šalis nebegaus tiek daug pajamų ir susidurs su dar daugiau problemų.
Baltarusija taip pat dėl politinių priežasčių ištrėmė šimtus tūkstančių baltarusių, o gimstamumo lygis yra mažesnis nei pasibaigus Antrajam pasauliniam karui. Regionuose taip pat akyse nyksta kaimai ir miesteliai.
„Žinoma, skaudu klausyti, kai tave vadina marionete. Bet kas dėl to kaltas? Nejaugi Nikolo Pašiniano dėka A. Lukašenka kartą per mėnesį kaip lygus su lygiais susitinka su Rusijos gubernatoriais?“ – reziumuoja „Salidarnast“.
