Dėl galimos grėsmės Latvijoje paskelbtas oro pavojaus signalas: pakelti NATO naikintuvai

Grėsmė buvo paskelbta 2.10 val., o 3.40 val. NGP pranešė, kad pavojus baigėsi. Atitinkama žinutė taip pat buvo paskelbta ekstremalių situacijų perspėjimo sistemos svetainėje „112.lv“.
„Grėsmė oro erdvėje baigėsi“, – teigiama pranešime. Papildomą informaciją NBS pažadėjo paskelbti oficialiuose „Latvijas armija“ socialinių tinklų puslapiuose.
NGP patvirtino, kad dėl situacijos buvo pakelti NATO misijos naikintuvai, patruliuojantys Baltijos šalių oro erdvėje. Kariškiai taip pat pranešė sustiprinę oro gynybos pajėgas rytinėje šalies pasienio dalyje.
Pasak NGP, Latvijos kariuomenė ir NATO sąjungininkai visą parą stebi oro erdvę, kad galėtų greitai reaguoti į galimas grėsmes. Rėzeknės savivaldybės tarybos pirmininkas Guntaras Skudra agentūrai LETA sakė, kad vietos valdžia buvo informuota apie NATO orlaivių patruliavimą ir pakilimą.
Tačiau pranešimų apie per naktį nukritusius dronus negauta. Tokie perspėjimai Latgaloje nėra naujiena.
Pastaraisiais mėnesiais regiono gyventojai ne kartą buvo perspėti apie galimą dronų pasirodymą, susijusį su Rusijos karu prieš Ukrainą. Paskutinis didesnis incidentas įvyko ketvirtadienio rytą, kai keli iš Rusijos atskridę dronai įskrido į Latvijos oro erdvę.
Du dronai nukrito Rėzeknėje ir apgadino kuro saugyklą. Tęsiantis karui Ukrainoje, NGP neatmeta, kad panašūs incidentai rytiniame Latvijos pasienyje gali kartotis.
Latvija, oro gynyba, NATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)
