K. Starmeris po pralaimėtų vietos valdžios rinkimų nenori „sukti nei į dešinę, nei į kairę“

Straipsnyje jis teigė, kad dauguma britų nori „saugių sienų“ ir mažų pragyvenimo išlaidų – nepriklausomai nuo to, kaip jie balsavo. Dabar esą jo pareiga įtikinti piliečius, kad leiboristai tam yra tinkama partija.
Ketvirtadienį vykusiuose rinkimuose Leiboristų partija prarado daugumą Velso parlamente, čia ją aplenkė separatistinė „Plaid Cymru“ partija. Škotijoje leiboristai taip pat prarado balsų ir dabar yra vienoje pozicijoje su dešiniųjų populistų partija „Reform UK“. Anglijoje leiboristai laimėjo beveik tūkstantį mandatų tarybose, tačiau apie 1,4 tūkst. prarado. Daugiausiai vietų čia iškovojo prieš imigraciją nusiteikusi „Reform UK“.
Leiboristai tik prieš dvejus metus išstūmė iš valdžios torius, įveikę juos didžiuliu skirtumu. Tačiau britų vyriausybei nepavyko pasiekti žymesnio ekonomikos augimo, vietoj to ji atkreipė į save dėmesį klaidomis ir skandalais. Neseniai atliktoje apklausoje dauguma Leiboristų partijos narių nurodė nebetikintys pokyčiais vadovaujant K. Starmeriui.