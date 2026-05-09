Prie Černobylio įsiplieskęs milžiniškas gaisras plinta toliau: liepsnos apėmė šimtus hektarų

2026 m. gegužės 9 d. 13:54
Lrytas.lt
Černobylio radiacinio ir ekologinio biosferos rezervato teritorijoje kilęs didelio masto miškų gaisras gegužės 9 dieną dar labiau išplito, o sudėtingiausia situacija fiksuojama kairiajame Pripetės upės krante. Apie tai pranešė rezervato administracija.
Pranešime teigiama, kad 10 val. ryto ugnis jau buvo apėmusi Opačyčių, Teremcų ir Paryševės gamtosauginių mokslinių tyrimų padalinių bei Korohodo girininkijos teritorijas. Preliminarus išdegęs plotas siekia apie 1200 hektarų.
Rezervato atstovai pažymėjo, kad šiuo metu sudėtingiausia padėtis stebima atskiruose Opačyčių padalinio kvartaluose ir kairiajame Pripetės upės krante. Pagrindinės ugniagesių pajėgos ir technika sutelktos atviros ugnies gesinimui Opačyčių ir Teremcų padaliniuose.
Pranešime taip pat nurodoma, kad nedidelis degimas fiksuojamas ir Korohodo girininkijoje. Dėl stiprių vėjo gūsių viršutinis miško gaisras iš Teremcų padalinio persimetė į Paryševės padalinį, todėl gaisro plotas kairiajame Pripetės upės krante dar labiau padidėjo.
Taip pat pažymima, kad kai kuriose teritorijose gesinimo darbai nevykdomi dėl minų pavojaus.
Iš viso gaisro likvidavimui pasitelkti 367 ugniagesiai ir 84 technikos vienetai. Situacija išlieka sudėtinga, o darbai vykdomi be pertraukų.
Tuo pat metu radiacinis fonas gaisro rajone išlieka normos ribose ir siekia nuo 0,19 iki 0,35 mikroziverto per valandą.
Parengta pagal „Unian“ inf.
